Racing vs. Melgar: ¿qué canal transmite el partido por la Copa Sudamericana 2022?

Racing vs. Melgar EN VIVO y DIRECTO este miércoles 17 de mayo por la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2022. El duelo comenzará a las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina) y se disputará en el estadio Presidente Perón, también conocido como el Cilindro de Avellaneda. El partido contará con la transmisión por televisión de DirecTV Sports.

Partido Racing vs. Melgar ¿Cuándo juegan? Miércoles, 18 de mayo ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina) ¿Dónde? Estadio el Cilindro de Avellaneda ¿En qué canal? DirecTV Sports

Argentina: 9.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay 9.30 p. m.

El duelo será transmitido por televisión a través de la señal EN VIVO de DirecTV Sports. Conoce los canales a sintonizar para disfrutar del juego por la Copa Sudamericana.

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

Racing vs. Melgar: ¿cómo llegan ambos equipos?

La Academia llega de caer en penales ante Boca Juniors por las semifinales de la Copa de la Liga Profesional 2022. A pesar de esto, la ‘Gagoneta’ sigue siendo un obstáculo para los rojinegros, puesto a que ambos luchan el primer lugar del Grupo B con 9 puntos cada uno; sin embargo, los arequipeños tienen mejor diferencia de gol.

Por otro lado, los dirigidos por Néstor Lorenzo vienen de una impresionante racha de ocho victorias de ocho posibles y en ambas competiciones (Liga 1 y Copa Sudamericana). Un empate es más que suficiente para permanecer en el primer lugar de la tabla y definir el pase a la siguiente ronda ante Cuiabá en Arequipa.

Racing vs. Melgar: historial

Hasta el momento, ambos conjuntos se enfrentaron en una oportunidad y fue en la ida de la Conmebol Sudamericana, donde los rojinegros lograron llevarse la victoria por 3-1. El partido de este 18 de mayo marcará la segunda ocasión en su historia que se vean las caras.

Racing vs. Melgar se jugará en el estadio Presidente Perón, también conocido como el Cilindro de Avellaneda.