Boca Juniors vs. Corinthians: hora, canal de TV y previa del partido por Copa Libertadores

Ver Boca Juniors vs. Corinthians EN VIVO y DIRECTO HOY, 17 de mayo, por la Copa Libertadores 2022. El duelo, que comenzará a las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina y brasileña), se disputará en La Bombonera de la ciudad de Buenos Aires.

El partido será transmitido por la señal de ESPN y Star+. También habrá una cobertura ONLINE GRATIS del MINUTO A MINUTO en la web de La República Deportes, donde se publicarán las alineaciones confirmadas, goles y todas las incidencias del enfrentamiento de la Copa Conmebol Libertadores.

En Vivo: Boca Juniors vs. Corinthians PREVIA 13:17 Posibles alineaciones del Boca vs. Corinthians El partido de esta noche podría tener la presencia de dos peruanos El técnico de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, alinearía a los defensores peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano en su once titular. Ambos seleccionados peruanos han venido siendo titulares en los últimos compromisos. Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Guillermo Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez o Cristian Medina; Óscar Romero, Darío Benedetto y Eduardo Salvio. Corinthians: Cassio; João Victor, Raul Gustavo, Raúl Bicalho, Fábio Santos; Du Queiroz, Maycon, Renato Augusto; Gustavo Muntuan, Willian; y Jô. 12:58 Calientan la previa La página oficial de la Copa Libertadores publicó un mensaje acerca del partido entre Boca Juniors vs. Corinthians. El máximo torneo de clubes sudamericanos claficio este duelo como un "partidazo". Recordemos que ambos equipos buscan el pase a los octavos de final. 12:11 ¿Qué canal transmite el Boca Juniors vs. Corinthians? El duelo de Boca Juniors vs. Corinthians contará con la transmisión EN VIVO de ESPN, canal que tiene los derechos televisivos de todos los partidos de la Copa Libertadores 2022. 11:12 ¿Mensaje para Boca? Corinthians se motiva Previo al partido ante Boca Juniors, Corinthians publicó un video en el que recuerda la goleada que le metió a Deportivo Lara en la Copa Libertadores 2018. Aquella vez, el timao ganó 7-2 en condición de visitante. 09:58 Boca Juniors quiere regalarle un triunfo a Darío Benedetto Boca Juniors recibe a Corinthians esta noche en el estadio La Bombonera por la fecha 5 de la Copa Libertadors. El equipo xeneize buscará quedarse con el triunfo, no solo para arrebatarle el primer lugar a los brasileños, sino también para celebrar el cumpleaños de su delantero Darío Bendetto. 05:38 Los arrolladores números de Boca Juniors ante equipos brasileños en La Bombonera En 50 partidos disputados como local contra clubes provenientes de Brasil, Boca Juniors tiene una amplia ventaja a su favor, registrando 31 triunfos, 11 empates y apenas 8 derrotas. La efectividad del conjunto azul y oro es del 70%. Su último triunfo contra el Timao en La Bombonera se remonta al año 2013, cuando lograron una victoria por la mínima diferencia con gol de Nicolás Blandi. 02:32 Duelo clave en el grupo E de la Copa Libertadores Por la jornada 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Boca Juniors y Corinthians se enfrentan en La Bombonera. El cuadro azul y oro buscará arrebatarle el primer lugar del grupo a los brasileños. Argentinos se ubican segundos con 6 unidades, un punto por debajo que el Timao. Cabe recordar que en el duelo de ida, Corinthians derrotó 2-0 al xeneinze con un doblete de Maycon. 22:44 Boca Juniors vs. Corinthians: posibles alineaciones Probables titulares de Boca Juniors A. Rossi; L. Advíncula, C. Zambrano, C. Izquierdoz, F. Fabra; P. Fernández, A. Varela, J. Ramírez; Ó. Romero, D. Benedetto, E. Salvio. Probables titulares de Cortinthians Cassio; J. Víctor, R. Gustavo, R. Bicalho, F. Santos; D. Queiroz, R. Augusto; G. Muntuan, William; Jo. 21:02 Juan Román Riquelme habló de Advíncula y Zambrano La leyenda xeneize, además de vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, habló sobre el desempeño de los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano. Con respecto al 'Rayo', mencionó que "es un jugador que siempre está alegre y lo contagia a todo el plantel. En el campo rinde muy bien y se entrena muy duro. Además, conversa con los menores y los ayuda a mejorar". Y sobre el 'Káiser' dijo: "es una de las debilidades que tengo. Juega poco y siempre bien. Le estoy muy agradecido". Tal parece que los defensores de la selección peruana han llenado las expectativas del popular 'Topo Gigio' y los respalda en la institución azul y dorada. 19:47 Práctica de Corinthians El equipo brasileño entrenó en las instalaciones de San Lorenzo en la previa del duelo con Boca Juniors. 19:41 La lista de convocados de Boca El elenco xeneize dio a conocer la nómina de los jugadores llamados para el partido con Corinthians.

Boca Juniors vs. Corinthians: historial

Boca Juniors vs. Corinthians: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Corinthians ¿Cuándo juegan? HOY, 17 de mayo ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina y brasileña) ¿Dónde? La Bombonera ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Boca Juniors vs. Corinthians: posibles alineaciones

Boca Juniors: A. Rossi; L. Advíncula, C. Zambrano, C. Izquierdoz, F. Fabra; P. Fernández, A. Varela, J. Ramírez; Ó. Romero, D. Benedetto, E. Salvio.

Corinthians: Cassio; J. Víctor, R. Gustavo, R. Bicalho, F. Santos; D. Queiroz, R. Augusto; G. Muntuan, William; Jo.

¿Dónde juegan Boca Juniors vs. Corinthians?

El encuentro entre Boca Juniors vs. Corinthians se jugará en La Bombonera. Este complejo deportivo, que se ubica en la ciudad de Buenos Aires, fue inaugurado el 25 de mayo de 1940 y tiene capacidad para albergar hasta 54.000 espectadores.