DT de Benevento aclara si se peleó con Gianluca Lapadula: “Tarde o temprano iremos a cenar”

En la previa del encuentro entre Benevento vs. Pisa por la ida de la semifinal de los Playoffs con miras al ascenso para la Serie A, al técnico Fabio Caserta le preguntaron por su relación actual con Gianluca Lapadula tras haber clasificado a las semifinales con un gol suyo.

El atacante peruano disputó su segundo partido consecutivo como titular y volvió a inflar las redes. El tanto del ‘Bambino’ le permitió a su equipo poder avanzar a la semifinal. Hasta el momento, el ‘9′ de la selección peruana ha marcado 12 goles y dio 4 asistencias en 22 encuentros jugados (13 como titular).

El medio Infobae estuvo presente en la conferencia de prensa del técnico de Benevento y explicó que su relación no es como dice la prensa. “Gianluca está bien, efectivamente está mejor, no bien, siempre le duele el tobillo, pero ha aprendido a vivir con el problema. Mi relación con él es buena, seguiré diciendo, espero tener una conferencia con él, al lado de él. Desde Perú, en los últimos tiempos, he estado un poco apuntado, pero es un jugador bastante conocido a nivel mundial, por lo que es normal que cuando lo veas afuera te hagas algunas preguntas”.

“Nunca he tenido una pelea, lo que pasó en enero se ha aclarado, lo he dicho una y otra vez, tenemos muy buena relación y tarde o temprano iremos a cenar también”, indicó el estratega italiano sobre un posible cortocircuito con el delantero de la Blanquirroja.

Finalmente, Fabio Caserta elogió el buen presente del ítalo-peruano. “Lapadula en esta categoría es un valor agregado, al estar acostumbrado a jugar frente a 70.000 personas, por lo que frente a 15.000 lo tiene muy fácil, por lo que puede ser un motor para sus compañeros que nunca se han enfrentado a partidos tan complicados”, puntualizó.

¿Cuándo juega Lapadula con el Benevento?

El encuentro entre Benevento vs. Pisa se disputará este martes 17 de mayo en el Estadio Benito Stirpe por el primer encuentro de las semifinales. El duelo será transmitida por Sky Sport y La República a la 1.30 p. m. (hora peruana).