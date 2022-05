Renato Tapia: de sonar para el Atlético de Madrid a ser relegado en el Celta de Vigo

La primera temporada de Renato Tapia en el Celta de Vigo consolidó al ‘Cabezón’ como uno de los jugadores de la selección peruana mejores cotizados en el mercado de pases internacional. Un total de 32 partidos diputados con la camiseta del club gallego por LaLiga Santander, la mayoría como titular, elevaron el valor de su ficha exponencialmente. Además, su buen nivel llevó a que la prensa española especule acerca del supuesto interés de equipos más importantes, como el Atlético de Madrid.

No obstante, la escuadra del ‘Cholo’ Simeone no realizó ninguna oferta formal por el futbolista, quien se mantuvo en el elenco celtista según indicaba su contrato. Lamentablemente para él, la campaña más reciente no fue igual de buena que la anterior, pues completó muchos menos cotejos al perder la confianza de su técnico, quien llegó a quejarse de sus constantes lesiones cuando volvía luego de jugar por la Bicolor.

“Van demasiadas veces. La primera vez uno dice que no tiene la culpa de nada y que puede pasar. Ahora, si cada vez que le toca ir a una convocatoria va a volver con dificultades, me parece que ya es un llamado de atención y que la gente de Perú debe tomar ciertos cuidados”, manifestó en febrero el DT Eduardo Coudet.

En sus primeros meses, Tapia dejó buenas sensaciones con el Celta. Foto: EFE

En lo que va del 2022, el mediocampista acumula 15 encuentros jugados (14 por liga y uno por Copa del Rey), pero apenas ha sido titular en dos de ellos y solamente en uno completó los 90 minutos. Por si fuera poco, ya no tendrá actividad en la última fecha del campeonato español, este fin de semana, por acumulación de tarjetas amarillas.

¿Por qué Tapia juega poco en Celta de Vigo?

La tendencia de Renato Tapia de acumular cada vez menos minutos empezó en los últimos meses del 2021. Aunque todavía era uno de los ‘fijos’ para Coudet, poco a poco aumentaba la frecuencia con la que el peruano era reemplazado al medio tiempo. Para el nuevo año, la situación se agravó hasta el punto de quedar relegado al banquillo de suplentes en desmedro de su compañero Fran Beltrán, quien prácticamente le ‘quitó' el puesto.

Esta realidad se vio drásticamente reflejada en el valor de su ficha. El portal especializado Transfermarkt, que llegó a tasarlo en 20 millones de euros en su pico de máximo rendimiento, hoy en día le otorga un valor correspondiente solo a la mitad de dicho monto.

En contraste con su papel en la selección peruana, Tapia ha ido perdiendo relevancia en el Celta de Vigo. Foto: FPF

Si bien muchos consideran que la razón principal del momento que atraviesa Tapia sería una especie de ‘represalia’ de su entrenador por todas las veces que no lo ha tenido disponible a causa de la selección peruana, el propio jugador aclaró el asunto hace unas semanas.

“El DT ha decidido no ponerme porque ha visto otras necesidades en el equipo, pero yo no puedo decirle al técnico que me ponga porque la gente sigue diciendo que yo no juego aquí y en la selección sí”, declaró en diálogo con el youtuber Jaime Ferraro.

En aquella entrevista, dejó en claro su molestia por la situación. “Me pueden decir lo que quieran, pero lo que siempre me ha dado coraje, hasta el punto de ponerme a llorar, es que me digan que soy un mal profesional. A mí me duele mucho que mucha gente diga que solo vengo a cobrar o a ponerme bien solo para la selección”, dijo.

El futuro de Renato Tapia podría estar en otro equipo para la próxima temporada. Foto: Celta de Vigo

¿Renato Tapia seguirá en Celta de Vigo?

A mediados de marzo, el diario As deslizó que la intención del Celta sería vender a Tapia en el próximo mercado de pases antes de que siga devaluándose, así como para evitar que salga como agente libre (su contrato vence en 2024). Dado el contexto actual, dicha posibilidad no se ve tan lejana.