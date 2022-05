Jake Daniels, primer futbolista en declarar su homosexualidad en Inglaterra tras 30 años

Gran paso. El delantero inglés Jake Daniels anunció al público que es homosexual. El goleador del Blackpool se animó a contar su historia ante los medios y se convirtió en el primer jugador profesional de que se declara gay después de trés decadas.

“Acabé de procesar y procesar durante días cómo quiero hacerlo y cuando y siento que ahora es el momento adecuado. Estoy listo para contarle mi historia a la gente”, fueron las primeras palabras del deportista en Sky Sports.

El joven de 17 años, quien milita en la Championship (segunda división), resaltó el apoyo que recibió por parte de la institución y mencionó los éxitos que viene logrando.

Comunicado del Backpool. Foto: captura Twitter Balckpool FC

“Quiero que la gente conozca mi verdadero yo y mentir todo el tiempo no es lo que quería hacer. Ha sido una lucha, pero ahora siento que estoy listo para ser yo mismo. Ha sido un año bastante loco. Tengo 17 años. He firmado un contrato profesional, he marcado 30 goles y acabo de debutar con el primer equipo. Y ahora he decidido revelar que soy gay”, detalló.

Asimismo, consideró que hacer pública la noticia le permite trabajar con más tranquilidad. “Todo ha sucedido a la vez, pero me siento bien. Cuando empecé la temporada, solo quería probarme a mí mismo como jugador y creo que he estado bien. Así que esto ha sido lo último que sabía que tenía que hacer. Ahora está fuera, la gente lo sabe y puedo vivir mi vida como quiero. Es increíble”, puntualizó.

Cabe resaltar que, esta no es la primera vez que un futbolista profesional hace una revelación sobre su orientación sexual. El australiano Josh Cavallo lo comunicó en octubre del 2021, mientras que Justin Fashanu, futbolista del Norwich y el Manchester City, hizo lo propio en 1990.