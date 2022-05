[ESPN y Star Plus EN VIVO] Boca Juniors vs. Corinthians: Riquelme elogia a Advíncula y Zambrano en la previa

Boca Juniors vs. Corinthians se enfrentan este martes 17 de mayo a las 7.30 p. m. (hora peruana) por la fecha 5 del Grupo E de la Copa Libertadores 2022. Este duelo se jugará en el estadio La Bombonera y será transmitido por la señal de ESPN y Star Plus. Además, puedes seguir todas las incidencias del encuentro a través de la web de La República Deportes.

En Vivo: Boca Juniors vs. Corinthians 21:02 Juan Román Riquelme habló de Advíncula y Zambrano La leyenda xeneize, además de vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, habló sobre el desempeño de los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano. Con respecto al 'Rayo', mencionó que "es un jugador que siempre está alegre y lo contagia a todo el plantel. En el campo rinde muy bien y se entrena muy duro. Además, conversa con los menores y los ayuda a mejorar". Y sobre el 'Káiser' dijo: "es una de las debilidades que tengo. Juega poco y siempre bien. Le estoy muy agradecido". Tal parece que los defensores de la selección peruana han llenado las expectativas del popular 'Topo Gigio' y los respalda en la institución azul y dorada. 19:47 Práctica de Corinthians El equipo brasileño entrenó en las instalaciones de San Lorenzo en la previa del duelo con Boca Juniors. 19:41 La lista de convocados de Boca El elenco xeneize dio a conocer la nómina de los jugadores llamados para el partido con Corinthians.

El cuadro xeneize viene de vencer 1-0 a Always Ready y se encuentra en el segundo lugar de la serie con seis puntos. Por su parte, el conjunto brasileño empató 0-0 con Deportivo Cali en la jornada anterior y es el líder de la clasificación con siete unidades.

Boca Juniors vs. Corinthians: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Corinthians ¿Cuándo juegan? Martes 17 de mayo ¿A qué hora juegan? 7.30 p.m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? ESPN y Star Plus ¿Dónde juegan? Estadio La Bombonera

Boca Juniors vs. Corinthians: posibles alineaciones

Boca Juniors : Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Guillermo Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez o Cristian Medina; Óscar Romero, Darío Benedetto y Eduardo Salvio.

: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Guillermo Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez o Cristian Medina; Óscar Romero, Darío Benedetto y Eduardo Salvio. Corinthians: Cassio; João Victor, Raul Gustavo, Raúl Bicalho, Fábio Santos; Du Queiroz, Maycon, Renato Augusto; Gustavo Muntuan, Willian; y Jô.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Corinthians?

Perú: 7.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (miércoles 18).

¿Qué canal transmite el Boca Juniors vs. Corinthians?

El duelo de Boca Juniors vs. Corinthians contará con la transmisión EN VIVO de ESPN, canal que tiene los derechos televisivos de todos los partidos de la Copa Libertadores 2022.

¿Cómo ver EN VIVO Boca Juniors vs. Corinthians vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite)

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal)

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV)

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR)

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT)

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital)

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV)

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Corinthians ONLINE GRATIS?

Para ver Boca Juniors vs. Corinthians por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Qué transmite Star Plus?

Además del Boca Juniors vs. Corinthians, el servicio de Star Plus te ofrece toda la programación deportiva de ESPN, con partidos de torneos como la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League, Europa League, así como encuentros de otras disciplinas (tenis, automovilismo, boxeo, etc).

¿Cuánto cuesta Star Plus para ver Boca Juniors vs. Corinthians?

Para las regiones que tienen disponible el acceso a Star Plus, estos son los costos de suscripción al servicio, donde podrás seguir el Boca Juniors vs. Corinthians en directo.

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales

México

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes.

¿Dónde juegan Boca Juniors vs. Corinthians?

El encuentro entre Boca Juniors vs. Corinthians se disputará en el estadio La Bombonera, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.