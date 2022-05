¿A qué hora ver Sporting Cristal vs. Talleres EN VIVO vía ESPN por la Copa Libertadores?

Sporting Cristal vs. Talleres EN VIVO se enfrentan este martes 17 de mayo, desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina), por la fecha 5 del Grupo H en la Copa Libertadores 2022. El duelo, que se jugará en el Estadio Nacional, se podrá ver vía ESPN y Star Plus, pero también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto y los videos de goles.

Sporting Cristal vs. Talleres: ficha del partido

Partido Sporting Cristal vs. Talleres ¿Cuándo juegan? Martes 17 de mayo ¿A qué hora? 7.30 p. m. (Perú), 9.30 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio Nacional ¿En qué canal? ESPN, ESPN 2, Fox Sports 3

¿A qué hora ver Sporting Cristal vs. Talleres?

En territorio peruano, el Sporting Cristal vs. Talleres arrancará a las 7.30 p. m. (9.30 p. m. de Argentina). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Perú: 7.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (miércoles 18).

Una derrota podría significar su adiós definitivo de la Copa Libertadores, pero una victoria le permitiría albergar chances mínimas de cara la jornada final. Con esos dos escenarios en mente, Sporting Cristal saldrá por una presentación digna frente a Talleres de Córdoba por la penúltima fecha del Grupo H.

El club rimense es colero de su serie con apenas un punto, que obtuvo en casa ante la Universidad Católica de Chile en su cruce más reciente. Si quiere seguir soñando con el pase a octavos, o al menos con el tercer lugar que da cupo a la Sudamericana, está obligado a vencer al elenco argentino.

La ‘T’, segunda con siete unidades, tiene buenas perspectivas para clasificar a la siguiente ronda a pesar de haber caído contra Flamengo. Un empate en Lima, más un probable triunfo del Fla sobre la Cato, le bastaría al equipo cordobés para instalarse en la próxima fase.

Sporting Cristal y Talleres de Córdoba solo se han enfrentado una vez, por la tercera fecha de esta edición del torneo. Aquel duelo lo ganaron los albiazules por 1-0, con un solitario tanto de Matías Esquivel.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs. Talleres?

En Sudamérica, excepto Argentina y Chile, la distribución de la trasmisión televisiva del Sporting Cristal vs. Talleres estará a cargo de los canales ESPN y ESPN 2.

Argentina: Fox Sports 3

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN 4

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN 2.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Talleres por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de Sporting Cristal vs. Talleres por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su programación los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte vía la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo sintonizar ESPN para ver Sporting Cristal vs. Talleres?

En los países donde el Sporting Cristal vs. Talleres será televisado por ESPN, estos son los canales que debes sintonizar si quieres ver el duelo por dicha señal:

Perú: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV, satélite), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

¿Qué transmite Star Plus además de Sporting Cristal vs. Talleres?

Además del Sporting Cristal vs. Talleres, el servicio de Star Plus te ofrece toda la programación deportiva de ESPN, con partidos de torneos como la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League, Europa League, así como encuentros de otras disciplinas (tenis, automovilismo, boxeo, etc).

¿Cuánto cuesta Star Plus para ver Sporting Cristal vs. Talleres?

Para las regiones que tienen disponible el acceso a Star Plus, estos son los costos de suscripción al servicio, donde podrás seguir el Sporting Cristal vs. Talleres en directo.

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales

México

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile