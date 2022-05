[En Vivo] Newcastle vs. Arsenal: hora y canal de TV para seguir el partido por la Premier League

Newcastle vs. Arsenal se enfrentarán EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, lunes 16 de mayo, desde las 2.00 p. m. por la penúltima fecha de la Premier League 2021-2022. El cotejo tendrá como escenario el estadio St James’ Park y la transmisión estará a cargo de ESPN 3 y Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el relato del minuto a minuto y la recopilación al instante de todos los goles y jugadas destacadas.

Newcastle vs. Arsenal: ficha del partido

Partido Newcastle vs. Arsenal ¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 16 de mayo ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿En dónde? St James’ Park ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Newcastle vs. Arsenal: ¿cómo llegan?

Solo sirve ganar. El tramo final de la Premier League está de candela y son varios clubes los que persiguen distintos objetivos. Más allá de la disputa entre Manchester City y Liverpool por el título, las miradas también se posan sobre qué equipo será el último clasificado a la próxima Champions League.

Arsenal llegan a este compromiso con la obligación de conseguir los tres puntos. Los dirigidos por Mikel Arteta se ubican en la quinta casilla con 66 unidades y una victoria les permitiría rebasar al Tottenham —cuarto con 68 unidades—.

Por su parte, Newcastle logró salvarse de la baja en la fecha anterior y afronta este compromiso sin ninguna presión. Las ‘Urracas’ se encuentran en el puesto 14 y buscarán culminar de la mejor manera el certamen local.

Newcastle vs. Arsenal: últimos enfrentamientos

¿A qué hora juegan Newcastle vs. Arsenal EN VIVO?

La contienda entre Newcastle vs. Arsenal por la penúltima fecha de la Premier League se jugará este lunes 16 de mayo desde las 2.00 p. m. (hora peruana). Revisa aquí la programación según tu región.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Reino Unido: 9.00 p. m.

¿Qué canales transmiten el Newcastle vs. Arsenal?

Argentina: ESPN 3 y Star+

Bolivia: ESPN 3 y Star+

Chile: ESPN 3 y Star+

Colombia: ESPN 3 y Star+

Ecuador: ESPN 3 y Star+

Paraguay: ESPN 3 y Star+

Perú: ESPN 3 y Star+

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

España: Movistar Plus

Uruguay: ESPN 3 y Star+

Venezuela: ESPN 3 y Star+.

Reino Unido: Sky Sports Premier League

¿Qué canal es ESPN 3 en Sudamérica?

Bolivia: canal 42 (Entel), canal 515 y 703 (Tigo)

Chile: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 495 y 887 (Movistar TV), canal 176 y 476 (Claro TV), canal 153 y 842 (VTR), canal 54 (CMET)

Colombia: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 488 y 887 (Movistar TV), canal 512 y 1512 (Claro TV), canal 29 (Conexión Digital Express)

Ecuador: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 204 y 736 (Grupo TV Cable),

Perú: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 488 y 887 (Movistar TV satélite), canal 508 y 742 (Movistar TV cable), canal 70 (Star Globalcom), canal 66 y 524 (Claro TV), canal 79 (Cablemás)

Venezuela: canal 623 y 1623 (SimpleTV), canal 488 y 887 (Movistar TV), canal 108 (Inter Satelital), canal 57 y 193 (Inter), canal 41 (TV Zamora).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Newcastle vs. Arsenal?

Para acceder a Star Plus y ver el Newcastle vs. Arsenal, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Newcastle vs. Arsenal ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Newcastle vs. Arsenal por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Newcastle vs. Arsenal: posibles alineaciones

Newcastle: Dubravka; Trippier, Lascelles, Burn, Targett; Longstaff, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Wilson, Saint-Maximin.

¿Dónde juegan Newcastle vs. Arsenal?

El encuentro entre Newcastle vs. Arsenal se disputará en el St James’ Park. Dicho recinto está ubicado en el Noreste de Inglaterra y cuenta con una capacidad para albergar a más de 52.000 espectadores.

Premier League - tabla de posiciones