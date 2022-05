¿A qué hora juega Juventus vs. Lazio EN VIVO por la Serie A de Italia?

Juventus vs. Lazio EN VIVO se enfrentan por el cierre de la penúltima fecha de la Serie A 2021-22. El encuentro se llevará a cabo en el Allianz Stadium (Turín), desde la 1.45 p. m. (hora peruana), por la señal de ESPN 2 y Star Plus. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, con las formaciones iniciales de ambos clubes, el marcador actualizado minuto a minuto y el resumen con el resultado final y videos de goles, ingresa a la web de La República Deportes.

Juventus vs. Lazio: ficha del partido

Partido Juventus vs. Lazio ¿Cuándo juega? Hoy, lunes 16 de mayo ¿A qué hora? 1.45 p. m. (Perú) ¿Dónde? Allianz Stadium ¿En qué canal? ESPN 2, ESPN

Un duelo únicamente por cumplir es el que sostendrá la Juventus, cuarta en la tabla de posiciones con 69 puntos, contra la Lazio por el final de la fecha 14 en la Serie A de Italia. El equipo bianconero ya tiene asegurado su cupo a la próxima edición de la Champions League, por lo que no pone nada en riesgo con este cotejo.

El cuadro romano, en cambio, tratará de asegurar su presencia en la Europa League. Los celestes se ubican quintos con 62 unidades, acechados por su vecino AS Roma, con 60 puntos, además de la Fiorentina y Atalanta, ambos con 59. En caso de ganar, despejará toda duda de su presencia en competencias internacionales para la siguiente temporada.

¿A qué hora ver Juventus vs. Lazio?

En Perú, el juego Juventus vs. Lazio se podrá seguir desde la 1.45 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Perú: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

¿Qué canal transmite Juventus vs. Lazio?

En Sudamérica, la televisación del Juventus vs. Lazio estará a cargo de ESPN 2 (excepto Chile).

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN 2

Brasil: ESPN 4

Chile: ESPN

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

México: ESPN

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: Paramount+

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones.

¿Dónde ver Juventus vs. Lazio por internet?

Si no quieres perderte la transmisión del Juventus vs. Lazio por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su programación los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de Juventus vs. Lazio

Juventus: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; Rabiot, Locatelli; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic.

Lazio: Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Felipe Anderson, Cabral, Zaccagni.

Últimos partidos de Juventus vs. Lazio

Lazio 0-2 Juventus | 20.11.21

Juventus 3-1 Lazio | 06.03.21

Lazio 1-1 Juventus | 08.11.20

Juventus 2-1 Lazio | 20.07.20

Juventus 1-3 Lazio | 22.12.19.

¿Dónde ver Juventus vs. Lazio?

El escenario que acogerá este duelo será el Juventus Stadium, conocido como Allianz Stadium por motivos de patrocinio, recinto ubicado en la ciudad de Turín, con capacidad para más de 40.000 espectadores.