Piero Hincapié sobre caso Byron Castillo: “Es ecuatoriano y Ecuador va a estar en el Mundial”

El caso de Byron Castillo sigue siendo un tema de debate en los medios internacionales. Ante la denuncia por parte de Chile en contra del futbolista del Barcelona SC, algunos de sus compañeros en la selección ecuatoriana salieron a respaldarlo. Uno de ellos es Piero Hincapié, quien brindó una entrevista para Fox Sports México y se mostró seguro de que la Tri estará en el Mundial Qatar 2022.

“La verdad que no nos ha afectado en nada a nosotros. Nosotros no nos metemos en ese tema; que arreglen el tema de selección a selección o en la FIFA. No nos metemos en eso. Byron Castillo es ecuatoriano cien por ciento; no va a haber ningún problema. Y Ecuador, obviamente, va a estar en el Mundial, y no creo que suceda algo malo que lo saque del Mundial ”, declaró el defensor.

Además, el jugador del Bayer Leverkusen de Alemania indicó que dejarán todo en el campo para realizar un buen papel en la próxima cita mundialista. “Nosotros como jugadores de la selección estamos dispuestos a entregarlo todo en los partidos que nos toquen. Los equipos del grupo (Qatar, Países Bajos y Senegal) son muy difíciles y todos están ahí por sus méritos. Vamos a hacer todo lo posible para dejar al Ecuador en lo más alto”, manifestó.

Abogado ecuatoriano especialista en el reglamento FIFA preocupado por el caso Byron Castillo

Hace algunos días, los directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se mostraron confiados de que el reclamo de Chile contra Byron Castillo no prosperará. Sin embargo, el abogado ecuatoriano Jorge Sosa, experto en derecho internacional, señaló que este caso es mucho más complejo de lo que creen los dirigentes norteños.