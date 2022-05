Escenario complejo. El caso de Byron Castillo y la denuncia de Chile ante la FIFA continúa generando repercusiones. Si bien la máxima entidad decidió abrir un proceso disciplinario en contra del futbolista del Barcelona SC, las partes se encuentran a la expectativa de la resolución final.

Para el abogado ecuatoriano Jorge Sosa, experto en derecho internacional, el inicio de la investigación no es una buena señal para su país; incluso, correrían el riesgo de quedarse fuera del Mundial Qatar 2022.

“Yo no soy tan optimista, sinceramente. La FIFA pudo haber dicho que no tenía jurisdicción o abrir un expediente ante el Comité de Ética, que lleva procesos contra jugadores individuales. Sin embargo, esto fue ante el Comité de Disciplina, que sí prevé sanciones contra federaciones (...) (que), según el código de disciplina, es la pérdida de puntos o derrotas de todos los partidos que jugó. Eso sí nos dejaría fuera del Mundial Qatar 2022”, sostuvo el letrado en diálogo con “Wuan plus”.

Para Sosa, quien discrepó con algunos de sus colegas, el panorama no es del todo favorable para el equipo de Gustavo Alfaro y, en caso se demuestre la falsificación de documentos, la culpa no sería solo del mediocampista.

“El estatuto FIFA le concede responsabilidad a la federación no solamente por la intencionalidad. Dice textualmente: por negligencia o por cualquier otro acto del jugador. Es decir, según mi criterio jurídico, es que incluso hace responsable del código de disciplina hasta por la culpa leve a la Federación”, explicó.

Al respecto, detalló a qué se refiere con el término de ‘culpa leve’ y cómo la Roja podría sacar provecho de este. “Puedes decir que no hubo intención, no hubo negligencia, pero Chile puede decir, entre comillas, ‘usted no tuvo el cuidado que debe tener un buen padre de familia’, que es el tema al que se le asimila la culpa leve. Si usted no tuvo el cuidado pese a las alertas, eso sí lo hace responsable. Esos criterios sí están en el código de disciplina”, concluyó.

¿Cómo quedaría la tabla de posiciones si Ecuador es sancionado?

En caso se compruebe una mala inscripción del jugador Byron Castillo, se le restarían 13 puntos a los de Gustavo Alfaro en la tabla de las Eliminatorias Qatar 2022. Por ende, Ecuador quedaría en la última posición y Chile ocuparía el cuarto lugar (cupo directo a la Copa del Mundo).