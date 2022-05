La posible formación del Liverpool para el duelo ante Southampton

Liverpool tuvo un fin de semana de ensueño al coronarse campeón de la FA Cup por primera vez en la temporada 2005/06, tras vencer por la vía de los penales al Chelsea en el mítico Wembley. Por esta razón, no jugaron su respectivo partido con Southampton, correspondiente a la penúltima jornada de la Premier League.

Mohamed Salah salió de la cancha al minuto 33 por lesión y no pudo terminar la final ante los blues. A pesar de que no se trataría de nada grave, todo parece indicar que el técnico Jürgen Klopp no lo tendría en cuenta para el choque del martes 27 con los santos en el St. Mary’s Stadium de Southampton.

Liverpool ganó su octava FA Cup. Foto: Twitter: @LFC

Virgil van Dijk tampoco pudo jugar todo el duelo con Chelsea y se retiró al inicio del tiempo suplementario; Joel Matip entró en su lugar. Por eso, el defensor neerlandés también se perderá el juego de la fecha 37 de la liga inglesa. El entrenador alemán no quiere correr ningún riesgo.

Klopp indicó en conferencia de prensa que tanto Salah como Van Dijk se encuentran bien, al igual que Fabinho, quien no jugó la final de la FA Cup por lesión . El estratega de los reds recalcó que los tres estarán en la final de la Champions League contra Real Madrid , que se disputará el siguiente sábado 28 de mayo en Francia.

Sin embargo, el resto de jugadores sí serán titulares. Sadio Mané, Luis Díaz y Diogo Jota serán los encargados de liderar el ataque del Liverpool. Henderson, Thiago Alcántara, Keitá conformarán el mediocampo. Alexander-Arnold, Konaté, Matip y Robertson estarán en la saga defensiva.

Liverpool vs. Southampton: posibles alineaciones