Waldir mandó a Barcos a hacer goles en la Copa para “no ser la burla de 28 partidos sin ganar”

En la previa del partido entre Alianza Lima vs. Fortaleza por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2022, el goleador histórico blanquiazul Waldir Sáenz volvió a lanzar un dardo sobre Hernán Barcos. Esto tras el comentario que realizó el delantero argentino en sus redes sociales en referencia al exjugador íntimo.

El referente del club de La Victoria indicó en una charla con el programa “Entre fieras” que los hinchas se molestaron porque él dio su punto de vista. “Sin menospreciar, San Martín es un club que recién ha aparecido ahorita, y le hizo el partido a Alianza, solo dije lo que vi y la gente se molesta. Mi comentario fue que ellos debieron meterle tres goles y que no fue penal”, inició.

Sin embargo, su comentario no cayó bien en los aficionados de Alianza Lima que salieron a mostrar su disconformidad con el exgoleador a través de las redes sociales. La polémica se encendió porque el ‘Pirata’ dio a entender que Waldir era un “mal tipo”. Tras ello, Sáenz manifestó: “Del hincha que hizo el comentario, la verdad me tiene sin cuidado, pero de él (Barcos), ahí está el problema. Yo tengo 178 goles, no voy a estar hablando y respondiendo a un tipo que tiene 10 goles”.

El popular “Wally” fue aún más incisivo cuando minimizó lo hecho por Hernán Barcos a comparación de él. “Este muchacho mejor que se dedique a hacer goles para no ser la burla de los 27 o 28 partidos sin ganar en la Copa Libertadores”, puntualizó.