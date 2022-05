Erick Osores habló sobre el presente de Jefferson Farfán y lo consideró un exjugador

Continúa la polémica. La presente temporada de Jefferson Farfán no empezó de la mejor manera. Tras su presencia en la final del 2021, el delantero de Alianza Lima no ha disputado un partido oficial y todavía no tiene fecha de regreso a los campos de juego.

Este tema generó un debate entre los panelistas de ESPN. Muchos seguidores blanquiazules han cuestionado el fichaje del goleador de la selección peruana y en las últimas semanas, incluso, se reveló el exhorbitante salario que percibiría.

Si bien enfatizaron que ambas partes (el club y el futbolista) tenían conocimiento sobre el estado físico de la ‘Foquita’ y que su arribo también se daba por temas comerciales, para el periodista Erick Osores, más allá de este aspecto, los hinchas victorianos esperan que compita.

“Yo pienso que el hincha espera más. El hincha espera que el tipo venga y juegue más tiempo. Si no vuelves para jugar completo, intacto, 80 o 70 minutos, un partido, entonces ya eres un exjugador”, manifestó el comunicador.

Cabe resaltar que, desde el conjunto íntimo, Carlos Bustos y suscompañeros le mostraron su respaldo por su complicada situación con las lesiones. El propio Arley Rodríguez mencionó que ya ve pronto su retorno.

Por otra parte, a pocas semanas de disputar el repechaje al Mundial Qatar 2022, Ricardo Gareca dará a conocer la lista de convocados para el decisivo cotejo y la presencia de ‘Jeffry’ está prácticamente descarta. La última vez que vistió la camiseta de la Bicolor fue el 16 de noviembre de 2021 ante Venezuela en Caracas por las eliminatorias.