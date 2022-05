¿Cómo comenzó la polémica entre Waldir Sáenz y Hernán Barcos?

La polémica entre Waldir Sáenz y Hernán Barcos sigue dando de que hablar en la prensa nacional. Este lunes 16 de mayo, el máximo goleador de Alianza Lima volvió a criticar al ‘Pirata’ y minimizó el número de tantos que lleva marcados con la camiseta blanquiazul. Ante ello, muchos aficionados se preguntan por qué ambos referentes íntimos están envueltos en esta disputa.

En esta nota te explicamos cómo y cuándo se originó la discusión entre el exfutbolista nacional y el argentino. Además, te mostramos cuáles fueron los comentarios de cada uno de ellos que incrementaron la tensión.

El inicio de la controversia

Todo comenzó en julio de 2021, cuando el periodista Carlos Alberto Navarro señaló en el programa “Campeonísimo” que Hernán Barcos tenía una mala actitud contra los jugadores juveniles de Alianza Lima. Tras ello, Waldir Sáenz le envió un mensaje al artillero íntimo.

“Alianza toda la vida fue una familia. Lo que tú (a Navarro) expresas me sorprende. Los grandes están para apoyar a los chicos. En mi época, lo nuestro era que los chicos crezcan, con el buen trato, con el buen consejo y con el respaldo de nosotros ”, manifestó.

La supuesta mala relación entre Wilmer Aguirre y Hernán Barcos

En septiembre del mismo año, Waldir Sáenz se refirió nuevamente a Hernán Barcos. Después del partido en el que Alianza Lima venció 3-2 a Deportivo Binacional, el goleador histórico del cuadro blanquiazul dejó entrever que el ‘Pirata’ tenía una mala relación con Wilmer Aguirre.

“¿Ahí si va, no? Cuándo es el ‘Zorrito’ no, pero cuando es Jefferson, sí, está atrás” , señaló el ahora comentarista deportivo debido a que el artillero argentino no celebró el gol de Aguirre, pero sí el de Jefferson Farfán en aquel cotejo.

El ‘picante’ comentario de Barcos en las redes sociales que reactivó la polémica

Al final de la temporada 2021, Alianza Lima se consagró campeón nacional de la Liga 1. Con ello, la discusión entre Hernán Barcos y Waldir Sáenz parecía haber quedado en el olvido. No obstante, la polémica se reactivó tras un comentario que realizó el argentino en sus redes sociales.

El pasado lunes 9 de mayo, el cuadro victoriano venció 1-0 a la Universidad San Martín con un gol de penal del ‘Pirata’. Después de ese duelo, el goleador histórico de los íntimos criticó el juego que mostró el equipo de Carlos Bustos y manifestó que la pena máxima no debió sancionarse.

Ante ello, un simpatizante compartió un mensaje en su cuenta de Twitter. “Un periodista hincha de la ‘U’ dice que sí es penal, pero Waldir dice que no. Encima, dice que debieron meternos cuatro goles. O es un mal tipo o es un imb****”. El ‘9′ de los victorianos respondió dicha publicación y escribió: “Las 2″.

La respuesta de Waldir Sáenz

Este comentario de Hernán Barcos generó la molestia de Waldir Sáenz, quien no tardó en responderle. “Me tiene sin cuidado lo que diga Barcos, a mí me preocupa lo que haga Alianza y Barcos no es Alianza. Yo quiero que Alianza mejore, que haga bien las cosas, que haga puntos en la Libertadores. Lo digo como hincha. Los jugadores pasan, la institución queda. Yo soy hincha de la institución”, declaró en una entrevista para Willax.