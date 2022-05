A 13 días del esperado duelo. La final de la UEFA Champions League 2021-2022 entre Real Madrid y Liverpool se disputará el próximo sábado 28 de mayo. El escenario para esta definición será el Stade de France, ubicado en la ciudad de Saint-Denis (Francia) y se realizará desde las 2 p. m. (hora peruana). Este compromiso paralizará a toda Europa y al mundo del fútbol.

Ambos conjuntos aspiran a lograr un nuevo trofeo en esta competición. Por un lado, los merengues buscarán —bajo el mando de Carlo Ancelotti— su décimo cuatro trofeo, y por el otro, los reds de Jürgen Klopp su sétima conquista. Los dos planteles atraviesan en el tramo final de temporada por distintas situaciones en cuanto a cantidad de partidos y jugadores lesionados. ¿Cuál de los dos equipos llegará mejor a la cita final?

Real Madrid: equilibrio físico para el gran partido

Los vikingos se encuentran en un etapa de equilibrio para asistir a la ciudad francesa de la mejor manera a fines de mayo. La histórica remontada ante el Manchester City en el Santiago Bernabéu y la consolidación como campeón de LaLiga Santander a cuatro fechas para su culminación trajeron paz al equipo de Ancelotti.

Ganar el título liguero con anticipación le está permitiendo al director técnico italiano rotar el equipo como le plazca e ir dosificando los descansos a sus jugadores claves en su esquema para evitar eventuales lesiones. Por ejemplo, ante el Atlético de Madrid —su gran rival de la ciudad— envío al banco a titulares habituales, como Karim Benzema, Vinícius Junior y Luka Modric.

Y para su penúltimo enfrentamiento por la liga española con Cádiz, a los tres jugadores mencionados no los ha convocado. El exestratega del Everton está optando por darle minutos a otros futbolistas como Andriy Lunin, Dani Ceballos, Mariano Díaz, entre otros.

El plan de los madridistas es claro: estar preparados bien físicamente y mentalmente para medirse ante el Liverpool. En sus últimos cuatro partidos por la Liga de Campeones, dos de ellos terminaron en el tiempo extra, lo que demandó un desgaste notable del elenco. Antes de viajar a Saint-Denis tendrán un último cotejo: Real Betis (domingo 22), el ensayo final.

Real Madrid actualmente tiene 13 trofeos de Liga de Campeones. Foto: AFP

Benzema y Vinícius: dupla letal

El francés y el brasileño están realizando una temporada exitosa para el Real Madrid. Entre ambos suman 63 goles y 28 asistencias. Sus números en la campaña los vuelven una de las duplas más determinantes y a tener en cuenta para los defensores rivales. Según indica, MisterChip (Alexis), Benzema suma 44 tantos y 13 pases de gol, mientras que Vinícius 19 y 15, respectivamente.

Karim Benzema y Vinícius Junior son una de las duplas más goleadoras de la temporada 2021-2022. Foto: AFP

Liverpool: luchando por todas las copas

Los reds continúan en su lucha por todos los trofeos, de los cuales ya han ganado dos: la Carabao Cup y la FA Cup. Esta última la conquistaron el reciente sábado 14 de mayo ante el Chelsea en Wembley. Los dirigidos por Klopp vencieron a los londinenses en la tanda de penales (6-5). Durante los 90 minutos contaron con un gran desenvolvimiento de Luis Díaz, quien fue elegido como el mejor jugador del partido.

Los de Merseyside también se mantienen en la carrera por la Premier League, ya que si ganan sus próximos dos encuentros y el equipo de Pep Guardiola pierde frente al Aston Villa de Steven Gerrard en la última jornada, estarían consagrados. Pelear en los cuatro frentes ha significado un esfuerzo y trabajo increíble al cuadro del Liverpool.

No obstante, jugar varios partidos seguidos (cada 3 o 4 días) les ha pasado factura con algunos futbolistas importantes para sus aspiraciones —que son lograr las dos copas que les queda— como Fabinho, Mohamed Salah y Virgil van Dijk. Antes de partir a Francia enfrentarán al Southampton (martes 17) y Wolverhampton (domingo 22).

Liverpool es el tercer máximo ganador de la Champions League con seis títulos. Foto: AFP

¿Salah, Fabinho y van Djik estarán en la final ante Real Madrid?

El jugador brasileño salió lesionado de los isquiotibiales ante el Aston Villa (10 de mayo) y se perdió la final ante el Chelsea. Se prevé que en los próximos días pueda retornar a los entrenamientos y tener minutos en los siguientes dos compromisos por la liga inglesa.

Entretanto, el egipcio y el neerlandés encendieron las alarmas en la definición de la FA Cup, ya que Salah se retiró del campo a los 33 minutos (al parecer por molestias en el aductor), y van Djik (con dolencias en la rodilla) fue sustituido antes de comenzar el tiempo extra por Joel Matip.

Sin embargo, Jürgen Klopp calmó a la afición red al indicar que los dos se encuentran bien. “Hablé con ambos después del partido. Los dos están bien. Todo lo que sabemos es que no es gran cosa. Pero el próximo partido es el martes y eso es muy pronto. Yo creo que ambos estarán bien. Entrenamos este domingo por la mañana. Si ellos me dicen que están completamente bien me sorprendería”, comentó el DT alemán, según cita EFE.

Mohamed Salah salió lesionado en la final de la FA Cup ante el Chelsea. Foto: AFP

Últimos partidos del Real Madrid

26.04.22 | Manchester City vs. Real Madrid (4-3) | Semifinal ida Champions League

30.04.22 | Real Madrid vs. Espanyol (4-0) | LaLiga Santander

04.05.22 | Real Madrid vs. Manchester City (3-1) | Semifinal vuelta Champions League

08.05.22 | Atlético Madrid vs. Real Madrid (1-0) | LaLiga Santander

12.05.22 | Real Madrid vs. Levante (6-0) | LaLiga Santander

Últimos partidos del Liverpool

27.04.22 | Liverpool vs. Villarreal (2-0) | Semifinal ida Champions League

30.04.22 | Newcastle vs. Liverpool (0-1) | Premier League

03.05.22 | Villarreal vs. Liverpool (2-3) | Semifinal ida Champions League

07.05.22 | Liverpool vs. Tottenham (1-1) | Premier League

10.05.22 | Aston Villa vs. Liverpool (1-2) | Premier League

14.05.22 | Chelsea vs. Liverpool 0-0 (5-6) | Final FA Cup

