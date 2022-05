Alianza Lima: íntimo abrazo

Por Mariano López V.

Tras levantar el título nacional el año pasado con registros pocas veces vistos (17 victorias, nueve empates y dos derrotas), Alianza Lima arrancó el 2022 con el pie izquierdo. El equipo dirigido técnicamente por Carlos Bustos no lucía sólido en defensa, su mediocampo no generaba juego ni contenía los ataques rivales, los delanteros parecían peleados con el arco y los refuerzos, aquellos llamados a marcar la diferencia, no engranaban en el sistema ideado por el estratega argentino. En general, el último campeón había perdido la chispa. No quedaba de otra: seguir trabajando con la esperanza de que, un partido, un resultado o simplemente un momento, los haga recordar de lo que son capaces.

Ese partido fue el clásico en el Monumental, aquella exhibición futbolística blanquiazul que terminó en una goleada para el recuerdo. Ahí, Bustos reafirmó su cambió de sistema (empleado una semana antes en la victoria ante UTC), el equipo respondió a la altura y de ahí en adelante, al menos a nivel local, todo cambió. Alianza cambió. Atrás quedó la irregularidad: ayer, frente a Vallejo (2-0), los íntimos sumaron su sexto triunfo consecutivo en Liga 1. Las anotaciones de Hernán Barcos (45′) y Cristian Benavente (90+1′) posicionan a los victorianos en el quinto casillero del Apertura, con 23 puntos, solo cinco menos que el líder Melgar. ¿La ventaja? A diferencia de aquellos que están por encima suyo, Alianza ya descansó y tiene un partido pendiente. Además, le quedan tres encuentros por jugar en Lima (dos en Matute y uno en Villa El Salvador). Es azul y blanca la esperanza...

Dividieron puntos

El resto de la jornada sabatina no fue del todo positiva para Cantolao y San Martín, dos equipos seriamente comprometidos con la parte baja de la tabla general. En el Miguel Grau, la Academia logró ponerse 2-0 arriba en el marcador gracias a una brillante primera media hora del partido, donde Gabriel Tellas (11′ y 27′) convirtió por duplicado. Sin embargo, antes del descanso, otra ráfaga de goles (Juan Tuesta a los 28′ y Alexis Rojas a los 37′) igualaron el score. Al final, ninguno pudo salir de la zona de descenso: los ‘santos’ ocupan el penúltimo puesto y el ‘Delfín’, el último.

En Cajamarca, UTC superó por 4-3 a Municipal, un equipo que arrancó el Apertura por todo lo alto pero que, con el pasar de las fechas, se fue desinflando (perdió sus últimos cuatro encuentros, recibiendo 14 goles). De hecho, hoy ‘La Franja’ está a ocho unidades de Melgar. A estas alturas del torneo, parece una diferencia irreversible.

Triunfo. Facundo Peraza anotó un triplete en el 4-3 de UTC. Foto: Deportivo Municipal

La palabra

Jersson Vásquez, defensa de César Vallejo