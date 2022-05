Sport Boys exige sancionar al árbitro por cobrar un penal inexistente y no convalidar un gol

Duras acusaciones. Sport Boys logró un importante triunfo 2-1 en su visita a Sullana ante Alianza Atlético; sin embargo, más allá del resultado, el conjunto rosado se sintió perjudicado por el arbitraje de Fernado Legario, quien protagonizó dos acciones polémicas.

Su desempeño en el cotejo de la Liga 1 produjo que los directivos del elenco porteño se pronunciaran en redes sociales y avisaran que acudirían ante las autoridades para que lo sancionen.

Comunicado de Sport Boys. Foto: Twitter Sport Boys

“El día de mañana se presentará una queja ante la CONAR y la FPF por los gravísimos errores arbitrales en los que ha incurrido el árbitro Fernando Legario y sus asistentes (...)”, se lee en la cuenta de Twitter del club.

El anuncio detalla tres jugadas puntuales. Una de estas ocurrió a los 61 minutos, cuando el juez decidió cobrar un penal a favor de los churres: en la imágenes se observa que el balón choca en la cabeza del defensor y no en su brazo.

La segunda protesta es en relación a la amarilla que recibió Renzo Revoredo y que no le permitirá disputar el siguiente compromiso; mientras que la última controversia hace énfasis en el remate de Claudio Torrejón, el cual superó la línea de gol, pero fue convalidado.

En la misma línea, la escuadra comandada por Juan Alayo pidió no ser indiferentes a lo acontecido. “Nuestro club no duda de la honorabilidad de los árbitros, pero no podemos quedarnos callados ante las notorias pruebas que demuestran terribles errores incurridos por el señor Legario, con los cuales nos hemos visto perjudicados para el siguiente partido y que pudieron hacer que el resultado de este encuentro cambie de forma injusta”, concluyeron.