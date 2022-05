[En Vivo] Universitario vs. Carlos Mannucci: ¿a qué hora juegan el partido por la Liga 1?

Universitario vs. Carlos Mannucci EN VIVO y DIRECTO juegan este domingo 15 de mayo por la jornada 14 de la Liga 1 2022 en el estadio Mansiche de la ciudad de Trujillo, La Libertad. El duelo empezará a las 3.30 p. m. (hora peruana) y será transmitido por GolPerú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Universitario vs. Carlos Mannucci: ficha del partido

Partido Universitario vs. Carlos Mannucci Fecha Domingo 15 de mayo Hora 3.30 p. m. Canal GolPerú Lugar Estadio Mansiche

¿A qué hora juegan Universitario vs. Carlos Mannucci?

En horario peruano, carlistas y cremas se verán las caras por la liga peruana 2022 a las 3.30 p. m.

¿Qué canal transmite Universitario vs. Carlos Mannucci?

La señal encargada de televisar el encuentro Carlos Mannucci vs. Universitario será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es Gol Perú?

Si no quieres perderte el choque Universitario vs. Carlos Mannucci, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo seguir Universitario vs. Carlos Mannucci ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Universitario vs. Carlos Mannucci por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Universitario vs. Carlos Mannucci: últimos partidos

Universitario vs. Carlos Mannucci: posibles alineaciones

Universitario : José Carvallo; Aldo Corzo, Ángel Cayetano, Nelinho Quina, Iván Santillán; Jorge Murrugarra, Alfonso Barco, Piero Quispe; Andy Polo, Alberto Quintero, Alex Valera.

Carlos Mannucci: Manuel Heredia; Mathias Llontop, Jhon Narvaez, Nicolás Olivera, Joao Ortiz; Javier Núñez, Jose Inga, Gustavo Viera, Yuriel Celi; Diego Chávez, Jose Rivera.

¿Dónde juegan Universitario vs. Carlos Mannucci?

El encuentro entre Carlos Mannucci vs. Universitario por la jornada 14 del fútbol peruano tendrá lugar en el estadio Mansiche de Trujillo. El recinto tiene capacidad para 23.214 espectadores.

Tabla de posiciones de la Liga 1