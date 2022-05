¿A qué hora juega Tigre vs. Argentinos Juniors EN VIVO por semifinales de la liga argentina?

Tigre vs. Argentinos Juniors EN VIVO se enfrentan en el estadio Tomás Adolfo Ducó, desde las 2.00 p. m. (hora de Perú) y 4.00 p. m. (hora de Argentina), por las semifinales de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2022. El encuentro irá por las señales de TNT Sports, ESPN Premium y ESPN 3, pero también lo puedes seguir en La República Deportes, que te llevará la TRANSMISIÓN ONLINE con las formaciones iniciales, el minuto a minuto y los videos de goles de este y otros partidos de hoy.

Tigre vs. Argentinos Juniors: ficha del partido

Partido Tigre vs. Argentinos Juniors ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 15 de mayo ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú), 4.00 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio Tomás Adolfo Ducó ¿En qué canal? TNT Sports, ESPN 3, ESPN Premium

¿A qué hora juegan Tigre vs. Argentinos Juniors?

En Argentina, el Tigre vs. Argentinos Juniors arranca a las 4.00 p. m. (2.00 p. m. de Perú). Conoce la guía de horarios para otros países de la región.

Argentina: 4.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C. Nueva York): 3.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Se define al segundo aspirante al título de la Copa de la Liga Profesional Argentina. Argentinos Juniors, equipo que se metió de forma dramática en la siguiente ronda del torneo, buscará ser el rival de Boca Juniors con una victoria sobre Tigre, club revelación en esta edición del certamen.

El Bicho Colorado sufrió para eliminar a Estudiantes de La Plata, pues no solo empezó con desventaja en el marcador, sino que además jugó más de media hora con uno menos por expulsión de Matías Galarza. Pese a ello, pudo empatar con gol de Fausto Vera y llevar la definición a la tanda de penales, donde se impuso 4-3.

El Matador, por su parte, dio el golpe al eliminar al archifavorito River Plate en el Estadio Monumental. Mateo Retegui y Facundo Colidio fueron los artífices de la victoria por 2-1 sobre el vigente campeón.

Argentinos Juniors y Tigre no se enfrentaban de forma oficial desde el 2018, antes del descenso de los azules. El historial reciente indica que, de los últimos cinco cruces por la liga argentina, el felino ganó dos veces, empató dos y solo perdió en una ocasión.

¿Qué canal transmite Tigre vs. Argentinos Juniors?

Para la televisión argentina, el Tigre vs. Argentinos Juniors irá por los canales ESPN Premium y TNT Sports. En el resto de Sudamérica (excepto Brasil), se podrá ver vía ESPN 3.

Argentina: ESPN Premium, TNT Sports

Bolivia: ESPN 3

Brasil: ESPN 4

Chile: ESPN 3

Colombia: ESPN 3

Ecuador: ESPN 3

Paraguay: ESPN 3

Perú: ESPN 3

Uruguay: ESPN 3

Venezuela: ESPN 3

Estados Unidos: TyC Sports internacional.

¿Dónde ver Tigre vs. Argentinos Juniors por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Tigre vs. Argentinos Juniors por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que emitirá el duelo para toda Latinoamérica (excepto Argentina). También puedes verlo a través de AFA Play o Fanatiz, o informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos de Tigre vs. Argentinos Juniors

Argentinos Juniors 2-0 Tigre | 06.10.20

Tigre 2-1 Argentinos Juniors | 12.11.18

Tigre 2-0 Argentinos Juniors | 12.02.18

Argentinos Juniors 1-1 Tigre | 06.02.16

Argentinos Juniors 2-1 Tigre | 03.10.15.

Alineaciones probables de Tigre vs. Argentinos Juniors

Argentinos Juniors: Federico Lanzillotta; Kevin Mac Allister, Marco Di Cesare, Lucas Villalba; Fausto Vera; Thiago Nuss, Gabriel Florentín, Gabriel Carabajal, Mariano Bíttolo; Gabriel Ávalos y Nicolás Reniero. DT: Gabriel Milito.

Tigre: Gonzalo Marinelli; Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Abel Luciatti, Sebastián Prieto; Sebastián Prediger, Ezequiel Fernández; Alexis Castro, Cristian Zabala, Facundo Colidio; Mateo Retegui. DT: Diego Martínez.

¿Dónde juegan Tigre vs. Argentinos Juniors?

El escenario de este compromiso será el estadio Tomás Adolfo Ducó, recinto deportivo ubicado en el barrio de Parque Patricios (Buenos Aires), propiedad del Club Atlético Huracán y con capacidad para cerca de 50.000 espectadores.