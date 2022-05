¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Cádiz EN VIVO por LaLiga Santander?

Real Madrid vs. Cádiz EN VIVO se enfrentan este domingo 15 de mayo, desde las 12.30 p. m. (hora peruana) por la penúltima jornada de LaLiga Santander 2021-22. El duelo se disputará en el estadio Nuevo Mirandilla, con transmisión de DirecTV Sports. La República Deportes te llevará las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto y la recopilación en video de los goles de este compromiso.

Real Madrid vs. Cádiz: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Cádiz ¿Cuándo juegan? Domingo 15 de mayo ¿A qué hora? 12.30 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Nuevo Mirandilla ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Cádiz?

En Perú, el Real Madrid vs. Cádiz se podrá seguir desde las 12.30 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Colombia: 12.30 p. m.

Ecuador: 12.30 p. m.

México: 12.30 p. m.

Perú: 12.30 p. m.

Bolivia: 1.30 p. m.

Chile: 1.30 p. m.

Paraguay: 1.30 p. m.

Venezuela: 1.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Miami): 1.30 p. m.

Argentina: 2.30 p. m.

Brasil: 2.30 p. m.

Uruguay: 2.30 p. m.

España: 7.30 p. m.

Para el campeón Real Madrid, el choque contra al Cádiz, por la penúltima fecha de LaLiga Santander, será un encuentro meramente ‘por cumplir’. Para el equipo gaditano, en cambio, resultará un cruce de vida o muerte en su pelea por salvarse de la baja.

Los merengues apuntan más a lo que será la gran final de la Champions League contra Liverpool, aunque igualmente han demostrado que todavía tienen fuerzas para seguir imponiendo su jerarquía a nivel local. Clara muestra de ello fue el 6-0 que le endosó al Levante en su partido más reciente, donde un endiablado Vinícius Jr. se despachó con un hat-trick.

El último Real Madrid vs. Cádiz terminó empatado sin goles. Foto: AFP

Los amarillos, por su parte, vienen de sufrir una dolorosa goleada 3-0 en casa de la Real Sociedad que, si bien no los deja en zona de descenso, sí los pone en una situación complicada. Con 35 puntos en la tabla, el cuadro andaluz está apenas dos unidades por encima del Mallorca, que sería en estos momentos el último descendido.

Real Madrid y Cádiz jugaron tres veces desde el regreso de este último club a la máxima categoría para la temporada 2020-21. El saldo de estos choques es de una victoria por bando y un empate.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Cádiz?

Para Sudamérica, la señal que televisará el Real Madrid vs. Cádiz será DirecTV Sports.

Argentina: DirecTV Sports

Bolivia: DirecTV Sports

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

México: Sky Sports

Paraguay: DirecTV Sports

Perú: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports

España: Movistar+ LaLiga 2, M. LaLiga 3, M. LaLiga 10, LaLiga TV, LaLiga TV M3.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Cádiz por internet?

Si no quieres perderte la transmisión del Real Madrid vs. Cádiz por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal DirecTV Sports. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de Real Madrid vs. Cádiz

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Vallejo/Mario Gila, Militao, Nacho/Mendy; Casemiro, Camavinga/Ceballos Kroos; Asensio, Mariano y Rodrygo.

Cádiz: Ledesma; Akapo, Luis Hernández, Fali, Espino; Rubén Sobrino/Salvi Sánchez, Álex Fernández, José Mari, Idrissi; Negredo y Lucas Pérez/Choco Lozano/Rubén Alcaraz.

Últimos partidos de Real Madrid vs. Cádiz

Real Madrid 0-0 Cádiz | 19.12.21

Cádiz 0-3 Real Madrid | 21.04.21

Real Madrid 0-1 Cádiz | 17.10.20.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Cádiz?

El escenario de este compromiso será el estadio Nuevo Mirandilla, recinto deportivo con capacidad para más de 25.000 espectadores, ubicado en la ciudad de Cádiz.