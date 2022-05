¡Adiós, ‘Pistolero’! Luis Suárez se despidió del Atlético Madrid entre lágrimas

Toda historia tiene su final y esta llegó para Luis Suárez en el Atlético Madrid. El delantero uruguayo se despidió del cuadro colchonero luego de dos temporadas. Si bien la salida del ‘Pistolero’ era un secreto a voces, el mismo club se encargó de hacerlo oficial previo al partido ante Getafe por la penúltima fecha de LaLiga Santander.

“Al término del partido, el Wanda Metropolitano rendirá homenaje a Luis Suárez y Héctor Herrera, que abandonarán hoy (domingo) la familia atlética”, escribió el cuadro madrileño en Twitter.

Horas después, el charrúa salió al campo del Wanda Metropolitano como titular para el cotejo y al minuto 68 fue sustituido por su compañero Matheus Cunha. Durante su salida, las cuatro tribunas del estadio empezaron a corear el nombre de Luis Suárez, quien entre lágrimas abandonó el terreno de juego y agradeció el gesto de los hinchas.

Mira la despedida de Luis Suárez

Palabras de despedida de Luis Suárez

Tras el encuentro, llegaron los homenajes del club, de sus compañeros y de la afición, quienes lanzaban arengas a ambos futbolistas. Una vez que salió Héctor Herrera fue el turno del ‘Pistolero’, quien se dirigió a todos los presentes en el Wanda Metropolitano.