¡Lo marcó! Donny Neyra reveló que Gareca lo hizo llorar y le dejó una frase que nunca olvidará

En la temporada 2008, Universitario de Deportes contaba con Ricardo Gareca como técnico principal. El estratega argentino tenía una gran relación con un joven Donny Neyra, algo similar a lo que sucede con Christian Cueva en la selección peruana. El exjugador merengue contó que el ‘Tigre’ lo hizo llorar mucho.

El ‘Bidón’ fue el engreído de Ricardo Gareca durante el tiempo que estuvo en el cuadro crema, lo trataba como un hijo. El actual técnico de la Bicolor conocía las cualidades y debilidades de Donny Neyra; por lo que le preguntó con quién quería jugar en el medio campo (alguien que corra). El mediocampista le comentó que con ‘Toñito’ González, pero Gareca se negó.

La razón por la que no quería alinear al volante de contención era porque constantemente se hacía expulsar. “Le dije: Ricardo, entonces para qué me dices con quién quieres que juegue. ¿Vas a respetar mi decisión? Está bien, me dijo, voy a respetarla, pero una cosa te voy a decir: ‘Si lo expulsan, me la voy a agarrar contigo y no con él”, le advirtió.

En una de esas interminables charlas, el estratega de la selección peruana le dejó una frase que lo marcó para siempre. “Ese día me dijo: ‘Mira Donny, yo contigo voy a caminar mucho tiempo, y voy a caminar contigo hasta la puerta del cementerio, pero a la tumba no voy contigo. Tú solo te sacas, tú solo te pones en mi equipo’. Hasta hoy lo recuerdo”.

Finalmente, Donny Neyra confesó que traicionó la confianza del ‘Tigre’ y este no lo llevó a la Copa Sudamericana. Pero vendría una decisión aún más fuerte. “Me sentó en una silla y sin verme a los ojos me dijo: ‘Bueno he tomado la decisión de que ya no sigas en el equipo’, así sin mirarme. Cuando salí de allí, no sabes cómo lloré, porque lo había decepcionado y había perdido su confianza. Salí llorando”, confesó.