Bayern Múnich confirma que Lewandowski no quiere renovar: ¿se va al Barcelona?

Todo parece indicar que, luego de ocho temporadas, terminará la relación de Robert Lewandowski y el Bayern Múnich. Lo que en un principio empezó como un rumor, el director deportivo de los bávaros lo terminó por confirmar: el polaco no quiere renovar con el cuadro alemán y buscará salir para la temporada 2022-23. ¿Su próximo destino? Los principales medios europeos señalan que sería el FC Barcelona.

En la previa del Wolfsburgo vs. Bayern Múnich por el cierre de la Bundesliga 2021-22, Hasan Salihamidzic reveló que Robert Lewandowski buscará un nuevo desafío.

“ Hablé con ‘Lewa’. En la conversación me dijo que no quería aceptar nuestra oferta de extender el contrato y que le gustaría dejar el club. Dijo que le gustaría hacer otra cosa” , confirmó para Sky Sport DE.

Asimismo, señaló que la postura del Bayern Múnich no ha cambiado con respecto al delantero polaco, es decir, no piensan venderlo, pues aún le queda contrato por una temporada más. “ Nuestra posición no ha cambiado, ‘Lewa’ tiene contrato hasta 2023. Eso es un hecho. ¿Propuesta de Barcelona? No” , finalizó.

Situación de Lewandowski

Pese a que el máximo goleador del mundo en 2019, 2020 y 2021 rechazó renovar con los bávaros, aún tiene contrato vigente, por lo que su futuro no depende únicamente de él.

Tomando esto en cuenta y que la posición del Bayern Múnich es no venderlo, todo parece indicar que el polaco seguirá disputando la Bundesliga la siguiente temporada, y recién después podría fichar por otro club al quedar como agente libre.

Sin embargo, los principales medios internacionales han señalado que el FC Barcelona está dispuesto a hacerse con los servicios de Lewandowski. Incluso el propio Xavi Hernández enfatizó en rueda de prensa que está interesado en el polaco.