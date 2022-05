Aún no está retirado, pero no tiene equipo y su presente lo mantiene alejado del fútbol

Rinaldo Cruzado es recordado en Alianza Lima por ser cuatro veces campeón del fútbol peruano con los blanquiazules (2003, 2004, 2006 y 2017). El volante de 37 años ha demostrado en varias oportunidades su cariño por los victorianos. Sin embargo, en la desastrosa campaña del 2020, tuvo un bajo nivel, por lo que fue cuestionado por los hinchas. Y tras jugar en 2021 por Alianza Atlético, hoy su futuro está completamente alejado de las canchas pese a anunciar que no está retirado.

Cruzado afirma que no está retirado

En una entrevista para RPP en abril, resaltó que no ha dejado el fútbol. Además, reveló que tuvo ofertas. “Tuve algunas posibilidades para jugar en provincia, pero no las tomé. Quise quedarme en Lima. Todavía no me he retirado, estoy tratando de mantenerme bien físicamente”, declaró.

Rinaldo Cruzado como jugador de Alianza Atlético. Foto: Liga 1

¿A qué se dedica hoy Rinaldo Cruzado?

A parte de modelar para una conocida marca de ropa, ‘Ri’ también vende departamentos en distritos como Surco y Miraflores. Estos inmuebles los promociona a través de sus redes sociales.

¿Cómo le fue en su última temporada?

La última vez que Cruzado jugó al fútbol fue en la temporada 2021, con los colores de Alianza Atlético de Sullana. El volante jugó 20 encuentros, dio tres asistencias y marcó un gol (ante FBC Melgar); asimismo, logró mantener la categoría con el Vendaval.

Así fue el gol de ‘Ri’ con el Vendaval

Quiere retirarse en Alianza Lima

En noviembre de 2021, Rinaldo Cruzado expresó para Gol Perú que “sería lindo” terminar su carrera con los íntimos de La Victoria. “Siempre me hubiese gustado terminar mi carrera en Alianza Lima, pero las cosas se dieron así. El deseo siempre va ser querer estar en Alianza, pero hoy por hoy hay otros futbolistas que están haciendo las cosas bien. Si en algún momento en el futuro se puede dar la situación, sería lindo, si no, siempre verlos desde afuera y desearles que les vaya bien, como hincha uno se pone contento”, dijo.