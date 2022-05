[EN VIVO] PSG vs. Montpellier: ¿a qué hora y en qué canal ver partido por la Ligue 1?

MIRA AQUÍ EN VIVO PSG vs. Montpellier | Ambos equipos franceses se enfrentarán por la jornada 37 de la Ligue 1 HOY sábado 14 de mayo. El duelo iniciará a las 2.00 p. m. (hora peruana) contará con la transmisión de ESPN y Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

PSG vs. Montpellier: pronóstico

Este partido por la penúltima fecha reúne a dos equipos que no pelean por nada. PSG es el campeón de la Ligue desde hace dos fechas, tras empatar 1-1 ante Lens. Los dirigidos por Mauricio Pochettino esperan terminar la Ligue 1 con al menos una victoria en estas dos fechas que faltan, ya que desde que aseguraron el título no han podido sumar victoria alguna.

Por su parte, Montpellier se ubica en la casilla 13 de la liga francesa, lejos del descenso y de poder alcanzar algún torneo internacional. El cuadro local solo espera dar el golpe y ganar al campeón del torneo.

PSG vs. Montpellier: ficha del partido

Partido PSG vs. Montpellier ¿Cuándo juegan? Sábado 14 de mayo ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Stade de la Mosson ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

PSG vs. Montpellier: posibles alineaciones

PSG: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Nuno Mendes; Marco Verratti, Danilo Pereira; Ángel Di María, Lione Messi, Neymar; Kylian Mbappe.

Montpellier: Bertaud; Cozza, Sakho, Esteve; Souquet, Chotard, Leroy, Ristic; Mollet; Germain y Maviddi.

¿A qué hora juega PSG vs. Montpellier EN VIVO?

El enfrentamiento entre PSG vs. Montpellier EN VIVO por la Ligue 1 empezará a las 2.00 p. m. Revisa la guía de horarios para que puedas seguirlo según tu ubicación.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

¿En qué canal ver PSG vs. Montpellier EN VIVO?

Si no quieres perderte el partido PSG vs. Montpellier por la Ligue 1 debes sintoniza la señal de ESPN o Star Plus. A continuación, te mencionamos los canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado.

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Perú: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV, satélite), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Dónde seguir ONLINE el partido de PSG vs. Montpellier?

Si quieres seguir en internet el PSG vs. Montpellier, La República Deportes realizará una transmisión y minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.