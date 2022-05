➤ Nacional vs. Defensor Sporting: ¿a qué hora y dónde ver el partido de hoy?

MIRA AQUÍ EN VIVO Nacional vs. Defensor Sporting | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 12 del Campeonato Uruguayo de Primera División HOY sábado 14 de mayo. El choque iniciará a las 4.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (hora uruguaya) y contará con la transmisión de VTV y GolTV. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y otros partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Nacional vs. Defensor Sporting: ficha del partido

Partido Nacional vs. Defensor Sporting ¿Cuándo juegan? HOY, 14 de mayo ¿A qué hora? 4.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (hora uruguaya) ¿Dónde? Estadio Luis Franzini ¿En qué canal? VTV y GolTV

¿A qué hora juegan Nacional vs. Defensor Sporting?

Perú: 4.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

¿Qué canal transmite Nacional vs. Defensor Sporting?

En territorio uruguayo, el cotejo Nacional vs. Defensor Sporting irá por la señal de VTV Plus, canal que cuenta con los derechos televisivos de los compromisos en el Torneo Apertura de Uruguay.

¿Dónde ver Nacional vs. Defensor Sporting por internet?

Si no quieres perderte la transmisión del Nacional vs. Defensor Sporting por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye el duelo en su oferta al cliente (solo fuera de Uruguay). En caso de que no cuentes con acceso al mismo, también puedes mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Nacional vs. Defensor Sporting: últimos enfrentamientos

Nacional 2-1 Defensor Sporting | 8.3.2021

Nacional 3-0 Defensor Sporting | 7.11.2020

Defensor Sporting 1-1 Nacional | 11.9.2020

Defensor Sporting 2-1 Nacional | 22.11.2019

Nacional 1-2 Defensor Sporting | 13.7.2019.

¿Dónde juegan Nacional vs. Defensor Sporting?

El Nacional vs. Defensor Sporting por la fecha 12 del fútbol uruguayo tendrá lugar en el estadio Luis Franzini de la ciudad de Montevideo, Uruguay.