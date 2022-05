[En Vivo] Cerro Porteño vs. Sol de América por la Primera División de Paraguay: ¿a qué hora y dónde ver?

MIRA AQUÍ EN VIVO Cerro Porteño vs. Sol de América | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 16 de la Primera División de Paraguay HOY, sábado 14 de mayo. El duelo iniciará a las 6.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora paraguaya), y contará con la transmisión de Tigo Sports. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes

Cerro Porteño vs. Sol de América: posibles alineaciones

Cerro Porteño: Jean; Carlos Rolón, William Riveros, Alexis Duarte, Leonardo Rivas; Enzo Giménez, Rafael Carrascal, Damián Bobadilla, Claudio Aquino; Alfio Oviedo, Fernando Romero.

Sol de América: Luis Ojeda; Jorge Aguilar, Miguel Jacquet, Gustavo Mencia, Fernando Molinas, Iván Cazal, Cristian Núñez, Marcelo Estigarribia, Nicolás Maná; Diego Valdez, José Verdúm.

Cerro Porteño vs. Sol de América: ficha del partido

Partido Cerro Porteño vs. Sol de América ¿Cuándo juegan? HOY, sábado 14 de mayo ¿A qué hora juegan? 6.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora paraguaya) ¿Qué canal transmite? Tigo Sports ¿Dónde juegan? Estadio Defensores del Chaco

¿A qué hora juegan Cerro Porteño vs. Sol de América EN VIVO?

El enfrentamiento entre Cerro Porteño vs. Sol de América por la Primera División de Paraguay se jugará a las 6.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora paraguaya). Revisa la guía de horarios para que puedas seguirlo según tu ubicación.

Perú: 6.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Estados Unidos: 6.00 p. m. (ET) / 3.00 p. m. (PT)

México: 6.00 p. m.

Costa Rica: 5.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (al día siguiente)

¿Qué canal transmite Cerro Porteño vs. Sol de América?

En la televisión paraguaya, el Cerro Porteño vs. Sol de América irá por la señal de Tigo Sports, canal que cuenta con los derechos de transmisión del fútbol local.

¿Qué canal es Tigo Sports?

Tigo Star: canal 507 (SD) y 1507 (HD)

Sur Multimedia: canal 15 (analógico), 107 (digital) y 709 (HD)

TV Cable Conexión: canal 24 (analógico)

Mi Cable: canal 25 (analógico), 103 (digital) y 711 (HD).

¿Dónde ver Cerro Porteño vs. Sol de América por internet?

Si no quieres perderte la transmisión de Cerro Porteño vs. Sol de América por internet, ingresa a la página web de Tigo Sports e inicia sesión con tu número de cliente (solo en Paraguay). En caso de que no tengas acceso a este servicio, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Cerro Porteño vs. Sol de América?

El encuentro entre Cerro Porteño vs. Sol de América se disputará en el Estadio Defensores del Chaco; este es el estadio de fútbol más emblemático de Paraguay. Está ubicado en el barrio Sajonia de la ciudad de Asunción.