¿A qué hora ver Brian Castaño vs. Jermell Charlo 2 vía ESPN 2? Sigue la previa de la pelea

Brian Castaño vs. Jermell Charlo 2 EN VIVO pelean en el Dignity Health Sports Park por la unificación de los títulos superwélter de la AMB, OMB, CMB y FIB. La velada arrancará a las 7.00 p. m. (hora peruana) vía ESPN y Star Plus. En La República Deportes podrás seguir la cobertura ONLINE de este combate, con el minuto a minuto de cada asalto y el resultado de las preliminares.

Brian Castaño vs. Jermell Charlo 2: ficha de la pelea

Pelea Brian Castaño vs. Jermell Charlo 2 ¿Cuándo pelean? Hoy, sábado 14 de mayo ¿A qué hora? 7.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Dignity Health Sports Park ¿En qué canal? ESPN 2

¿A qué hora pelean Brian Castaño vs. Jermell Charlo 2?

La velada que tiene como estelar a la pelea Brian Castaño vs. Jermell Charlo 2 iniciará alrededor de las 7.00 p. m. (hora peruana). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (domingo 15).

La esperada revancha entre Brian Castaño y Jermell Charlo llegó menos de un año después de su único enfrentamiento hasta ahora. El argentino, campeón mundial superwélter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), pondrá en juego su cinturón con la gran posibilidad de ceñirse los otros tres de la categoría.

El estadounidense es el actual poseedor de los títulos por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB). Su historial comprende 33 peleas, de las cuales ganó 31 (17 por KO), perdió una y solo empató una.

Brian Castaño y Jermell Charlo empataron por puntos en su primer enfrentamiento. Foto: AFP

Su rival, en cambio, tiene solo casi la mitad de enfrentamientos: 17 combates ganados (12 por KO) y dos empates. El bonaerense tiene a su favor que todavía no conoce de derrotas en su trayectoria.

En la previa, tanto Castaño como Charlo se mostraron amenazantes. “Quiero noquear a este tipo. Esta vez lo aplastaré”, apunto el norteamericano. En respuesta, el ‘Boxi’ señaló: “Estoy focalizado en mi camino, lo voy a partir al medio y lo voy a quebrar. Habló de más y se lo voy a hacer pagar”.

¿Qué canal transmite Brian Castaño vs. Jermell Charlo 2?

Para Sudamérica, la señal encargada de televisar Brian Castaño vs. Jermell Charlo 2 será ESPN 2. En Argentina, además, se podrá ver vía TyC Sports.

Argentina: ESPN 2, TyC Sports

Bolivia: ESPN 2

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: Showtime.

¿Dónde ver Brian Castaño vs. Jermell Charlo 2 por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de Brian Castaño vs. Jermell Charlo 2 por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente los eventos deportivos televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Cartelera completa de Brian Castaño vs. Jermell Charlo 2

Jermell Charlo vs. Brian Castaño; por la corona indiscutida superwelter

Jaron Ennis vs. Custio Clayton; welter

Kevin González vs. Emanuel Rivera; supergallo

Marlon Tapales vs. José Estrella; supergallo.

Brian Castaño vs. Jermell Charlo 2: pronóstico

Las principales casas de apuestas dan como favorito para ganar a Jermell Charlo, cuya victoria paga como máximo 1,56 veces la cantidad invertida. En caso de que Brian Castaño venza, la cuota asciende hasta los 2,80; mientras que, si se repite un empate, la retribución puede ser de hasta 20,00 veces el monto inicial.

¿Dónde pelean Brian Castaño vs. Jermell Charlo?

El Dignity Health Sports Park, ubicado en la ciudad de Los Ángeles, California, será el escenario donde se llevará a cabo la pelea. Este estadio multipropósito tiene capacidad para 27.000 espectadores.