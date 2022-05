[En Vivo] Boca Juniors vs. Racing Club: por la semifinal Copa de la Liga Profesional 2022

HOY Boca Juniors vs. Racing Club EN VIVO EN DIRECTO | ¡Partidazo por las semifinales de la Copa de la Liga Profesional 2022! El Xeneize y la Academia se verán las caras este sábado 14 de mayo desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Néstor Díaz Pérez y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de ESPN para toda Latinoamérica y la plataforma de streaming Star Plus. También podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias en la web de La República Deportes.

Una final adelantada. El cuadro de los peruanos Carlos Zambrano y Luis Advíncula llega a este compromiso tras ganarle 2-0 a Defensa y Justicia , mientras que Racing Club goleó 5-0 a Aldosivi en los cuartos de final. El vencedor enfrentará en la final de la Copa de la Liga Profesional de Argentina al ganador del Argentinos Juniors vs. Tigre.

Boca Juniors vs. Racing Club: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Racing Club ¿Cuándo juegan? Sábado 14 de mayo ¿Dónde? Estadio Néstor Díaz Pérez ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? ESPN y Star Plus

¿Cuándo y a qué hora jugarán Boca Juniors vs. Racing Club?

La primera semifinal entre Boca Juniors vs. Racing Club por la Copa de la Liga Profesional de Argentina está pactada para HOY sábado 14 de mayo desde las 3.00 p. m. (hora peruana). Revisa aquí la programación según tu región.

Perú: 3.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Racing Club y Boca Juniors, los dos máximos candidatos a ganar la Copa de la Liga Profesional de Fútbol tras la eliminación de Estudiantes y River Plate, se enfrentarán este sábado en las semifinales.

Racing Club, el único invicto del torneo y el equipo que más puntos sacó en la primera fase, goleó sin atenuantes a Aldosivi por 5-0 en los cuartos de final.

El rival del equipo dirigido por Fernando Gago, que atraviesa su segunda experiencia como entrenador tras debutar en Aldosivi, se enfrentará a Boca Juniors, que generó dudas en los primeros tramos de la primera fase pero luego levantó el nivel y encaminó la clasificación.

Tras ser segundo de la Zona B (un punto detrás de Estudiantes), el Xeneize venció a Defensa y Justicia por 2-0 en los cuartos de final sin grandes sobresaltos.

Con información de EFE.

¿En qué canal ver Boca Juniors vs. Racing Club?

La transmisión del Boca Juniors vs. Racing Club estará a cargo de la señal ESPN para toda Latinoamérica Revisa aquí la programación según tu región.

Argentina: TNT Sports, ESPN Premium

Bolivia: ESPN, Star Plus

Chile: ESPN, Star Plus

Colombia: ESPN, Star Plus

Ecuador: ESPN, Star Plus

Paraguay: ESPN, Star Plus

Perú: ESPN, Star Plus

Uruguay: ESPN, Star Plus

Venezuela: ESPN, Star Plus.

Boca Juniors vs. Racing Club vía ESPN

Boca Juniors vs. Racing Club en Perú : 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom).

Boca Juniors vs. Racing Club en Argentina : 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Boca Juniors vs. Racing Club en Uruguay : 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Boca Juniors vs. Racing Club en Colombia : 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Boca Juniors vs. Racing Club en Chile : 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Boca Juniors vs. Racing Club en Ecuador : 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Boca Juniors vs. Racing Club en Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Boca Juniors vs. Racing Club en Paraguay : 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Boca Juniors vs. Racing Club en Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Racing ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Boca Juniors vs. Racing por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Racing en Star Plus?

Para acceder a Star Plus para ver el Boca Juniors vs. Racing, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.