Donny Neyra revela por qué besó a ‘Malingas’ Jiménez en un clásico

En el 2008, Donny Neyra fue una de las principales figuras de Universitario de Deportes y uno de los artífices para que el cuadro crema obtenga el título del Torneo Apertura. En ese campeonato, el club de Ate venció 2-1 a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano. Uno de los goles del encuentro fue convertido por Roberto ‘Malingas’ Jiménez, quien celebró la anotación con un beso al exvolante.

Neyra brindó una entrevista para el programa de Luis ‘Cuto’ Guadalupe en el canal de YouTube de Trome y contó detalles de este episodio. “En ese tiempo, el ‘Cholo’ (Roberto Jiménez) tenía contrato con Adidas y cada zapatilla que le daban de canje valía como una ‘quina’ (500 soles). Así es que un día me dice: ‘Si hago gol y me das un beso, te doy la zapatilla. Si no me lo das, tú me la pagas’”, recordó.

Donny Neyra con 'Malingas' Jiménez en Universitario. Foto: archivo GLR

“Era clásico y el ‘Cholo’ mete gol a los cinco minutos. Yo le puse la cara, el ‘Cholo’ voltea y me dio el beso. Ese beso dio la vuelta porque fue en un clásico y todo el Perú lo vio, en el medio de la cancha encima”, añadió.

Donny Neyra y la vez que golpeó a Paolo Guerrero

Por otro lado, Donny Neyra también reveló un altercado que tuvo con Paolo Guerrero hace algunos años. El exfutbolista de Universitario de Deportes narró que este hecho sucedió durante un encuentro entre los equipos juveniles de Alianza Lima y Cantolao.

“No podía perder. Ellos ganaban 1-0 con gol de ‘Pichirrín’ (Paolo Guerrero). Voy a un córner y regreso. Entonces, lo encuentro en el medio campo y le metí un golpe en la cara, descarado. Se metió el profe ‘Guty’, se metieron los padres y acabó el partido“, explicó.