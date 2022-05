Pedro Aquino se sincera: “Por un momento el ego se me fue, me sentía superior a los demás”

Ser un futbolista reconocido implica muchos retos; no solo en el aspecto deportivo, sino también en la vida misma. Pedro Aquino es consciente de ello y sabe que parte de crecer profesionalmente es reconocer y aprender de los errores, algo que, según lo señalado en una entrevista reciente, ha logrado identificar.

“Hay momentos en los que uno comienza a ganar dinero y se va equivocando en la vida. Llegó uno en donde el ego se me fue, me sentía superior a los demás, pero estaba equivocado. Uno va a aprendiendo de sus errores”, declaró Pedro Aquino en “Al Ángulo”.

Mira las declaraciones de Pedro Aquino

Asimismo, el exvolante de Sporting Cristal reconoció que le afectó no estar en varias ocasiones con la Bicolor, pero que hoy agradece la nueva oportunidad que le da Ricardo Gareca de jugar el repechaje mundialista.

“En su momento, estaba un poco triste por no haber estado con la selección en los partidos importantes. Sin embargo, esto ya quedó atrás. Ahora me siento bendecido por integrar un grupo tan lindo. A mí me tienen que sacar muerto del campo para recién parar ”, finalizó.

¿Cuándo jugará el repechaje la selección peruana?

La selección peruana jugará ante Australia o Emiratos Árabes Unidos en el repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022. Este duelo se disputará el lunes 13 de junio a la 1.00 p. m. (hora peruana) en la ciudad de Doha.