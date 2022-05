¿Más jugadores involucrados? Denunciante detalló lo que sucedió con Sebastián Villa

A pocas horas del decisivo encuentro entre Boca Juniors vs. Racing por la semifinal de la Copa de la Liga Profesional de Argentina, Sebastián Villa fue nuevamente denunciado por violencia de género en una causa que podría encuadrar en abuso sexual y tentativa de feminicidio.

El hecho que denuncia la sobreviviente, quien por el momento se resguarda su identidad, sucedió el 26 de junio de 2021. La mujer cuenta que asistió con Villa y varios jugadores del plantel de Boca Juniors a una casa en un barrio cerrado en Ezeiza.

PUEDES VER: Universitario anunció que tendrá un canal de televisión exclusivo para los hinchas cremas

La denunciante reveló que en cierto momento de la agresión Villa volvió a violentarla: “(...) me aprieta con fuerza la mandíbula y la nuca, me pega una cachetada y me dice ‘¿Te gustaron mis compañeros?’”.

La mujer detalló que en esos momentos pensó “que pretendía matarme”. Ella intentó salir una y otra vez sin éxito. “Como resultaba imposible, él decidió salir de la habitación, sin saber qué hizo cuando estuvo afuera de la misma”, puntualizó. La víctima definió a Sebastián Villa como “una persona sumamente violenta y agresiva”.

¿Qué dice el abogado de la sobreviviente?

El abogado de la mujer, Roberto Castillo, charló con el medio TyC Sports y mencionó que la denunciante tuvo mucho miedo este año. ”Es una chica que llegó al estudio por haber sufrido una agresión sexual y una conducta que nosotros que entendemos que podría encuadrarse en una tentativa de homicidio”.