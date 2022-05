Liga 1: Mannucci ve con optimismo próximo encuentro ante Universitario de Deportes

Fútbol peruano. A dos días del trascendental encuentro entre Mannucci y Universitario de Deportes, el técnico de la escuadra tricolor confía en que su equipo hará respetar su condición de local.

“El cambio de entrenador le ha dado otro juego a Universitario. Pasó de un esquema más rígido a uno más flexible, en el cual algunos jugadores han levantado su rendimiento. Estamos muy ilusionados y pensamos que tenemos muchas chances de ganar el partido”, declaró el DT uruguayo en Radio Ovación.

Saralegui no ha podido lograr que el equipo levante cabeza; sin embargo, espera salir de esta mala racha, caso contrario, indicó, dará un paso al costado.

“Tenemos charlas directas con los directivos, hay mucha cercanía. Si en algún momento vemos que no podemos dar vuelta a la situación y se acumulan derrotas, vamos a ser los primeros en dar un paso al costado . He venido a conocer el fútbol peruano, a disfrutarlo”, manifestó.

Finalmente, se refirió a la idea que tenía del fútbol peruano y a lo que ha visto en estas semanas.

“Pensé que el fútbol acá era diferente. Me ha sorprendido (que haya) equipos que juegan largo, que defienden con mucha gente. Es un campeonato muy difícil, sobre todo porque realmente se es visitante (calor, altura). Es un torneo muy competitivo, pero no he visto el fútbol peruano antiguo, de toque, técnico, es un fútbol más de correr”, dijo.

Mannucci recibirá a Universitario de Deportes el día domingo 15 de mayo a las 3.30 p.m. en el Estadio Mansiche de Trujillo.