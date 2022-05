[GolPerú, En Vivo] Alianza Lima vs. César Vallejo: fecha, hora y canal del partido de la Liga 1

Alianza Lima vs. César Vallejo EN VIVO se juega este sábado 14 de mayo por la fecha 14 de la Liga 1 2022. El duelo comenzará a la 7.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el estadio Matute. El partido contará con la transmisión por televisión de Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alianza Lima vs. César Vallejo: ficha del partido

Partido Alianza Lima vs. César Vallejo Fecha Sábado 14 de mayo Hora 7.00 p. m. (hora peruana) Canal GolPerú Lugar Estadio Matute

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. César Vallejo EN VIVO?

En horario peruano, íntimos y poetas chocarán por la Liga 1 desde la 7.00 p. m.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs. César Vallejo?

La señal encargada de televisar el encuentro Alianza Lima vs. César Vallejo será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es Gol Perú?

Si no quieres perderte el choque Alianza Lima vs. César Vallejo, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo seguir Alianza Lima vs. César Vallejo ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Alianza Lima vs. César Vallejo por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alianza Lima vs. César Vallejo: últimos partidos

Alianza Lima vs. César Vallejo: posibles alineaciones

Alianza Lima : Ángelo Campos; Fabio Rojas, Christian Ramos, Pablo Miguez, Ricardo Lagos; Pablo Lavandeira, Oswaldo Valenzuela, Miguel Cornejo; Wilmer Aguirre, Hernán Barcos, Marco Aldair Rodríguez.

César Vallejo: Carlos Grados; Nuñez, Vásquez, Garces, Fleitas, Morillo; Beto Da Silva, Frank Ysique, Carlos Ascues, Osnar Noronha; Yorleys Mena.

Alianza Lima vs. César Vallejo: cuotas del partido

Las casas de apuestas ponen a Alianza como favorito de cara al duelo. Revisa aquí las cuotas de ganancia para el cotejo de la Liga 1.

Betsson: gana Alianza Lima (1,82) | empate (3,35) | gana César Vallejo (4,45)

Inkabet: gana Alianza Lima (1,83) | empate (3,30) | gana César Vallejo (5,00)

Doradobet: Alianza Lima (1,81) | empate (3,40) | gana César Vallejo (4,75)

Meridianbet: Alianza Lima (1,79) | empate (3,13) | gana César Vallejo (4,37)

Te Apuesto: Alianza Lima (1,86) | empate (3,30) | gana César Vallejo (4,70)

¿Dónde juegan Alianza Lima vs. César Vallejo?

El encuentro entre Alianza Lima y César Vallejo se jugará en el estadio Alejandro Villanueva (Matute). El recinto deportivo ubicado en La Victoria cuenta con capacidad para 33.938 espectadores.

Tabla de posiciones de la Liga 1