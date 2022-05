¿Qué canal transmite Chelsea vs. Liverpool ONLINE por la final de la FA Cup?

Chelsea vs. Liverpool EN VIVO juegan en el estadio Wembley este sábado 14 de mayo por la gran final de la FA Cup 2021-22. El choque arranca a las 10.45 a. m. (hora de Perú) a través de ESPN y Star Plus. Para que no te pierdas el minuto a minuto, las formaciones iniciales y la recopilación en video de los goles, ingresa a la página web de La República Deportes.

Chelsea vs. Liverpool: ficha del partido

Partido Chelsea vs. Liverpool ¿Cuándo juegan? Sábado 14 de mayo ¿A qué hora? 10.45 a. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Wembley ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan Chelsea vs. Liverpool?

En Perú, el encuentro Chelsea vs. Liverpool se podrá seguir desde las 10.45 a. m.. Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Colombia: 10.45 a. m.

Ecuador: 10.45 a. m.

México: 10.45 a. m.

Perú: 10.45 a. m.

Bolivia: 11.45 a. m.

Chile: 11.45 a. m.

Paraguay: 11.45 a. m.

Venezuela: 11.45 a. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Miami): 11.45 a. m.

Argentina: 12.45 p. m.

Brasil: 12.45 p. m.

Uruguay: 12.45 p. m.

Inglaterra: 4.45 p. m.

España: 5.45 p. m.

¿Qué canal transmite Chelsea vs. Liverpool?

En Sudamérica, el canal que televisará el Chelsea vs. Liverpool será ESPN.

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN.

¿Dónde ver Chelsea vs. Liverpool por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Chelsea vs. Liverpool por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming de la cadena ESPN, que incluye todos los cotejos televisados por este canal deportivo. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo sintonizar Chelsea vs. Liverpool vía ESPN?

Si no quieres perderte la final Chelsea vs. Liverpool por la pantalla de ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado.

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Perú: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV, satélite), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Qué transmite ESPN además de Chelsea vs. Liverpool?

En ESPN podrás ver, además de partidos como el Chelsea vs. Liverpool, finales de importantes torneos europeos y sudamericanos (Champions League, Europa League, Copa Libertadores). También tienes a disposición encuentros de diferentes disciplinas deportivas (tenis, básquetbol, boxeo, automovilismo, etc).

¿Cuánto cuesta Star Plus para ver Chelsea vs. Liverpool?

En los principales países de Latinoamérica donde está disponible, este es el costo para contratar Star Plus y poder ver duelos como el Chelsea vs. Liverpool:

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales

México

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes.

¿Dónde juegan Chelsea vs. Liverpool?

El escenario de esta final será el mítico estadio Wembley, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Londres, con capacidad para albergar a 90.000 espectadores.