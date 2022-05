[En Vivo] Sporting Cristal vs. Ayacucho FC: ¿a qué hora juegan el partido por la Liga 1?

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC EN VIVO y DIRECTO se juega este viernes 13 de mayo por la fecha 14 de la Liga 1 2022. El duelo comenzará a la 1.15 p. m. (hora peruana) y se disputará en el estadio Alberto Gallardo. El partido contará con la transmisión por televisión de Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC: ficha del partido

Partido Sporting Cristal vs. Ayacucho FC Fecha Viernes 13 de mayo Hora 1.15 p. m. Canal GolPerú Lugar Estadio Alberto Gallardo

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Ayacucho FC?

En horario peruano, rimenses y zorros chocarán por la Liga 1 desde la 1.15 p. m.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs. Ayacucho FC?

La señal encargada de televisar el encuentro Sporting Cristal vs. Ayacucho FC será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es Gol Perú?

Si no quieres perderte el choque Sporting Cristal vs. Ayacucho FC, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo seguir Sporting Cristal vs. Ayacucho FC ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Sporting Cristal vs. Ayacucho FC por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC: últimos partidos

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC: posibles alineaciones

Sporting Cristal : Alejandro Duarte; Jhilmar Lora, Omar Merlo, Rafael Lutiger, Johan Madrid; Horacio Calcaterra, Martín Távara, Yoshimar Yotún; Irven ávila, Christoger Gonzáles, Christopher Olivares.

: Alejandro Duarte; Jhilmar Lora, Omar Merlo, Rafael Lutiger, Johan Madrid; Horacio Calcaterra, Martín Távara, Yoshimar Yotún; Irven ávila, Christoger Gonzáles, Christopher Olivares. Ayacucho FC: Andy Vidal; Jorge Toledo, Aldair Salazar, Minzun Quina, Francisco Duclos; Erick Barrios, Juan Morales, Cristian Techera, Robert Ardiles, Aryan Romani; Sebaastián Gonzalez Zela.

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC: cuotas del partido

Betsson: gana Sporting Cristal (1,50) | Empate (4,40) | Ayacucho FC (5,35)

gana Sporting Cristal (1,50) | Empate (4,40) | Ayacucho FC (5,35) Inkabet: gana Sporting Cristal (1,53) | Empate (4,40) | Ayacucho FC (5,75)

gana Sporting Cristal (1,53) | Empate (4,40) | Ayacucho FC (5,75) Doradobet: gana Sporting Cristal (1,52) | Empate (4,33) | Ayacucho FC (5,75)

gana Sporting Cristal (1,52) | Empate (4,33) | Ayacucho FC (5,75) Meridianbet: gana Sporting Cristal (1,49) | Empate (4,17) | Ayacucho FC (5,17)

gana Sporting Cristal (1,49) | Empate (4,17) | Ayacucho FC (5,17) Te apuesto: gana Sporting Cristal (1,54) | Empate (4,40) | Ayacucho FC (5,60)

gana Sporting Cristal (1,54) | Empate (4,40) | Ayacucho FC (5,60) Betway: gana Sporting Cristal (1,48) | Empate (4,20) | Ayacucho FC (5,25).

¿Dónde juegan Sporting Cristal vs. Ayacucho FC?

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC por la fecha 14 del fútbol peruano se jugará en el estadio Alberto Gallardo. El recinto ubicado en el distrito de San Martín de Porres tiene capacidad para 11.600 espectadores.

Tabla de posiciones de la Liga 1