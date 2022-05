[EN VIVO] Peñarol vs. Plaza Colonia: ¿cómo ver el partido por el Torneo Apertura 2022 de Uruguay?

Peñarol vs Plaza Colonia juegan EN VIVO este viernes 13 de mayo a las 6.30 p. m. (hora peruana) por la jornada 12 del Torneo Apertura 2022 de Uruguay. Este duelo se disputará en el Campus Municipal Profesor Alberto Suppici y será transmitido por la señal de GolTV y Star Plus. Además, puedes seguir las incidencias del encuentro a través de la web de La República Deportes.

Peñarol venció 1-0 a Montevideo Wanderers en la fecha anterior y se ubica en el sexto lugar con 19 unidades. Por su parte, Plaza Colonia viene de perder 1-0 con el Liverpool y se ubica en el puesto 14 con ocho puntos.

Peñarol vs. Plaza Colonia: ficha del partido

Partido Peñarol vs. Plaza Colonia ¿Cuándo juegan? Viernes 13 de mayo ¿A qué hora juegan? 6.30 p. m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? GolTV y Star Plus ¿Dónde juegan? Campus Municipal Profesor Alberto Suppici

¿A qué hora juegan Peñarol vs. Plaza Colonia?

Perú: 6.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

México: 5.30 p. m.

Costa Rica: 5.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m..

Brasil: 8.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

¿Qué canal transmite Peñarol vs. Plaza Colonia?

El partido EN VIVO entre Peñarol vs. Plaza Colonia será transmitido por la señal de GolTV para toda Sudamérica. También podrás ver el encuentro a través del streaming de Star Plus. Asimismo, no te pierdas el minuto a minuto por la web de La República Deportes.

¿Qué canal es GolTV?

Aquí te enseñamos la lista de canales con la señal de GolTV para Perú.

ClaroTV: canal 95 (SD), canal 595 (HD)

MovistarTV: canal 510 (SD), canal 747 (HD)

Star Globalcom: canal 41 (SD)

DirecTV: canal 619 (SD), canal 1619 (HD).

¿Cómo accedo a Star Plus para ver Peñarol vs. Plaza Colonia?

Para acceder a Star Plus para ver el cotejo entre Peñarol vs. Plaza Colonia, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Peñarol vs. Plaza Colonia?

El duelo Peñarol vs. Plaza Colonia se disputará en el Campus Municipal Profesor Alberto Suppici, ubicado en la ciudad Colonia, Uruguay.