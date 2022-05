Partidos de hoy, viernes 13 de mayo: revisa los horarios, canales y programación

Acá podrás seguir todos los PARTIDOS DE HOY, viernes 13 de mayo de 2022, del fútbol sudamericano (Liga1, Campeonato Uruguayo, Primera División de Chile, Primera División de Paraguay y Copa Argentina) y Europa (Serie B) por las señales de ESPN, DirecTV Sports o desde las aplicaciones de streaming como Star Plus, DirecTV GO o Movistar Play para que no te pierdas los encuentros de tus equipos favoritos.

El partido más destacado de la jornada es el que jugarán Sporting Cristal y Ayacucho FC por la fecha 14 de la Liga 1. El cuadro celeste tiene una gran chance para meterse en la pelea por el Torneo Apertura, mientras que los zorros del sur intentarán salir de la zona baja de la tabla. Asimismo, Gianluca Lapadula se juega la clasificación a la Serie A en la primera ronda de los playoff, en el que Benevento visitará al Ascoli.

Liga 1 - Perú

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC

Hora: 1.15 p. m.

Canal: GolPerú

Melgar vs. ADT Tarma

Hora: 3.30 p. m.

Canal: GolPerú

Serie B - Italia

Benevento vs. Ascoli

Hora: 1.30 p. m. (hora peruana)

Canal: Sky Sports, Footters

Campeonato Uruguayo

Peñarol vs. Plaza Colonia

Hora: 6.30 p. m. (hora peruana)

Canal: Star Plus

Primera División - Chile

Universidad Católica vs. Unión La Calera

Hora: 5.00 p. m. (hora peruana)

Canal: TNT Sports

Unión Española vs. Antofagasta

Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)

Canal: TNT Sports

Primera División - Paraguay

Nacional Asunción vs. General Caballero

Hora: 7.00 p. m. (hora peruana)

Canal: Tigo Sports

Copa Argentina