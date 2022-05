Chelsea vs. Liverpool EN VIVO juegan a partir de las 10.45 a. m. (hora de Perú), este sábado 14 de mayo, por la final de la FA Cup 2021-22. El encuentro se jugará en el estadio Wembley, con transmisión de ESPN y Star Plus. Para que no te pierdas el minuto a minuto, los onces iniciales y la recopilación en video de los goles, ingresa a la página web de La República Deportes.

En Vivo: Previa de Chelsea vs. Liverpool 21:24 ¿Cuáles son los posibles onces titulares de Chelsea y Liverpool? Thomas Tuchel y Jürgen Klopp enviarían los siguientes equipos a la cancha de Wembley. Foto: EFE - Chelsea: Mendy; Chalobah; Silva, Rudiger; James, Kanté, Kovacic, Alonso; Mount, Werner y Lukaku. - Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold; Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Thiago, Keita; Salah; Díaz y Mané. 20:18 ¿Cómo van las apuestas para el Chelsea vs. Liverpool? El equipo red es favorito de las casas de apuestas para esta final, aunque el margen no es muy estrecho. Foto: composición/AFP - Betsson: gana Chelsea (3,65), empate 3,65, gana Liverpool (2,11) - Bet365: gana Chelsea (3,50), empate (3,50), gana Liverpool (2,10) - 1XBet: gana Chelsea (3,58), empate (3,70), gana Liverpool (2,14) - Doradobet: gana Chelsea (3,33), empate (3,40), gana Liverpool (2,00) - Inkabet: gana Chelsea (3,50), empate (3,50), gana Liverpool (2,10). 18:59 ¿Cómo va el historial reciente entre Chelsea y Liverpool? De los últimos cinco duelos entre sí, tanto Chelsea como Liverpool tiene un solo triunfo. Los tres restantes finalizaron en empate, aunque el más reciente se decidió por penales para los de Klopp. Foto: AFP - Chelsea (10) 0-0 (11) Liverpool | 27.02.22 - Chelsea 2-2 Liverpool | 02.01.22 - Liverpool 1-1 Chelsea | 28.08.21 - Liverpool 0-1 Chelsea | 04.03.21 - Chelsea 0-2 Liverpool | 20.09.20. 17:44 Chelsea y Liverpool juegan su segunda final en este 2022 Blues y reds disputarán su segunda final de un torneo inglés en este 2022 luego de la definición de la Carabao Cup en febrero, la cual terminó a favor del conjunto de Anfield tras una extensa tanda de penales.

Chelsea y Liverpool volverán a ver las caras en una final en esta temporada. La anterior vez fue por la final de la Carabao Cup, donde los ‘Reds’ se impusieron por 11-10 en la tanda de penales.

Chelsea vs. Liverpool: ficha del partido

Partido Chelsea vs. Liverpool ¿Cuándo juegan? Sábado 14 de mayo ¿Dónde? Wembley ¿A qué hora? 10.45 a. m. ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Fuera de la carrera de la Premier League, eliminado en la Champions League y con una final perdida por la Carabao Cup, al Chelsea de Thomas Tuchel le queda ganar la FA Cup para terminar la temporada con un título en el bolsillo.

Para este compromiso, el alemán podrá contar con N’Golo Kanté y Mateo Kovačić, quienes superaron sus respectivas molestias. Además, volvería a incluir a Timo Werner en la delantera en lugar de Romelu Lukaku.

¿A qué hora juegan Chelsea vs. Liverpool por la FA Cup?

La final de la FA Cup entre Chelsea vs. Liverpool se jugará EN DIRECTO desde las 10.45 a. m. (hora peruana) en Wembley.

México: 10.45 a. m.

Perú: 10.45 a. m.

Ecuador: 10.45 a. m.

Colombia: 10.45 a. m.

Bolivia: 11.45 a. m.

Venezuela: 11.45 a. m.

Paraguay: 11.45 a. m.

Argentina: 12.45 p. m.

Uruguay: 12.45 p. m.

Brasil: 12.45 p. m.

Chile: 12.45 p. m.

Por otro lado, Liverpool tiene la gran chance de terminar la temporada con cuatro títulos. Consiguió la Carabao Cup, aún continúa peleando por la Premier League y disputará dos finales ante el Real Madrid y Chelsea por la Champions League y FA Cup, respectivamente.

En la previa del choque ante los ‘Blues’, el entrenador Jürgen Klopp manifestó que están “ansiosos” por esta gran oportunidad. “Es una gran final para nosotros y estoy muy feliz de que formemos parte de ella. Siempre dimos todo para llegar, pero simplemente no lo lográbamos”, añadió en conferencia de prensa

“He dicho algunas veces que sin suerte no tienes posibilidades y la suerte estuvo de nuestro lado. Sabemos lo bueno que es el Chelsea”, añadió el DT del Liverpool.

¿En qué canal ver Chelsea vs. Liverpool por la FA Cup?

La transmisión del encuentro entre Chelsea vs. Liverpool EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo del canal ESPN para toda Latinoamérica. También podrás seguirlo ONLINE a través de la plataforma Star Plus.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Chelsea vs. Liverpool ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Chelsea vs. Liverpool por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo ver Chelsea vs. Liverpool en Star Plus?

Para acceder a Star Plus para ver el Chelsea vs. Liverpool, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Chelsea vs. Liverpool: posibles alineaciones de la FA Cup