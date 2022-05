HOY Benevento vs. Ascoli: con Gianluca Lapadula, se enfrentan por los playoff de la Serie B

Benevento vs. Ascoli con Gianluca Lapadula EN VIVO se enfrentarán HOY, viernes 13 de mayo, por la ronda preliminar de los playoffs de la Serie B. El equipo del delantero ítalo-peruano buscará el ansiado ascenso a la máxima categoría desde la 1.30 p. m. (hora peruana) en el estadio Cino e Lillo Del Duca de Ascoli Piceno. La transmisión estará a cargo de DAZN y Sky Sports, pero también podrás seguir el compromiso en la web de La República Deportes .

Pese a que el entrenador Fabio Caserta tuvo una disputa con Gianluca Lapadula y no lo usó durante varias fechas, decidió mandarlo a la cancha en la recta final de la Serie B y el ‘Bambino’ le pagó como mejor sabe hacer: anotando goles. El futbolista de la selección peruana anotó en la última fecha ante el SPAL.

Benevento vs. Ascoli: ficha del partido

Partido Benevento vs. Ascoli ¿Cuándo juegan? Viernes 13 de mayo ¿Dónde? estadio Cino e Lillo Del Duca de Ascoli Piceno ¿A qué hora? 1.30 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? DAZN y Sky Sports

El equipo del peruano Gianluca Lapadula tuvo varias chances de asegurar su vuelta a la Serie A de manera directa, pero bajó su rendimiento durante la segunda parte de la campaña, lo cual lo obligó a disputar los playoffs de ascenso.

Hasta antes de que el ‘Bambino’ y el DT se pelearan, el delantero era el máximo goleador del torneo y era considerado en el equipo ideal de la Serie B. Sin embargo, a inicios del 2022 hubo una ruptura entre ambos y esto generó enfado en Fabio Caserta.

El entrenador del Benevento señaló en rueda de prensa que Lapadula había pedido no ser considerado para concretar su salida a equipos del calcio italiano. Tiempo después, limaron asperezas, pero aún así Caserta no lo tenía presente en la nómina de convocados.

El partido entre Benevento vs. Ascoli por los playoffs de la Serie B se jugará HOY viernes 13 de mayo desde la 1.30 p. m. (hora peruana).

La transmisión del Benevento vs. Ascoli estará a cargo de los canales Raia Italia, Sky Sports y DAZN.

Si no tienes acceso a estas plataformas, no te preocupes, pues la web de La República Deportes te llevará todas las incidencias del Benevento vs. Ascoli ONLINE GRATIS.

¿Cómo es el ascenso a la Serie A?

Benevento deberá superar cinco desafíos para regresar a la máxima categoría del fútbol italiano.

El ganador del encuentro entre Benevento vs. Ascoli chocará en semifinales ante Pisa (tercero) en duelos de ida y vuelta los próximos martes 17 y sábado 21 de mayo.

Por otro lado, el vencedor del Brescia vs. Perugia se verá las caras con el Monza (cuarto) el miércoles 18 y domingo 22 del mismo mes.

Los finalistas de ambas llaves se enfrentarán el jueves 26 y domingo 29. El que salga victorioso logrará el tan ansiado boleto para la Serie A.

Benevento vs. Ascoli: posibles alineaciones

Benevento: Alberto Paleari; Salvatore Elia, Federico Barba, Christian Pastina, Daam Foulon; Jacopo Petriccione, Mattia Viviani, Gennaro Acampora; Roberto Insigne, Gianluca Lapadula, Andrés Tello.

Ascoli: Nicola Leali; Federico Baschirotto, Giuseppe Bellusci, Danilo Quaranta, Tommaso D’Orazio; Michele Collocolo, Marcel Büchel, Dario Saric, Fabio Maistro; Frank Tsadjout, Federico Dionisi.