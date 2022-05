A un mes del repechaje, ¿cuál es el presente del equipo titular de la selección peruana?

En exactamente un mes, la selección peruana de fútbol tendrá la gran chance de hacer historia a nivel internacional en el repechaje previo a la Copa Mundial de Qatar 2022. Esto debido a que podría ser la segunda vez que clasifique a dos mundiales consecutivos (la primera vez fue en 1978 y 1982), siendo un gran avance para el deporte nacional y una alegría inmensa para los hinchas.

Si bien aún está por resolverse el ganador del Emiratos Arabes Unidos vs. Australia, los dirigidos por Ricardo Gareca saben que tienen que estar preparados para jugar con cualquiera. Aunque, mucho de su trabajo depende a como vayan en sus clubes. A contiuación, revisa el presente de los titulares de la blanquirroja.

Pedro Gallese

El portero de 32 años es titular indiscutible del Orlando City de la Major League Soccer. Desde que empezó la liga estadounidense, el exjugador de Alianza Lima ha jugado 10 partidos. Si bien recibió 14 goles, Gallese es uno de los grandes responsables de que el cuadro de Florida esté en los primeros puestos de la MLS .

Pedro Gallese es el actual arquero titular de la selección peruana. Foto: Orlando City / Facebook

Miguel Trauco

Tras la clasificación de Perú al repechaje, Miguel Trauco recuperó la titularidad en el Saint-Étienne. En los últimos meses, disputó cinco de seis partidos y ha tenido un redimiendo regular. Lamentablemente, su equipo está peleando el descenso y se juega la salvación en las dos últimas fechas de la Ligue 1.

Miguel Trauco nació el 25 de agosto de 1990. Foto: FPF

Alexander Callens

Figura y autoridad en defensa del New York City. Al igual que en la temporada pasada, en la que terminaron campeones, Callens es una de las piezas más destacadas del cuadro estadounidense, siendo recientemente elegido por el club el mejor jugador de abril . En el presente campeonato, el chalaco ha jugado nueve encuentros y anotó un gol, aunque actualmente los neoyorquinos están en el puesto 12 de la MLS.

Alexander Callens fue elegido figura del mes de marzo en New York City. Foto: Twitter Alexander Callens

Carlos Zambrano

Muy criticado en el pasado, pero ahora está aprovechando su momento. Carlos Zambrano ha logrado ganarse la titularidad de Boca Juniors en las últimas fechas. Si bien la lesión de Izquierdoz influyó en su presencia, el central peruano viene jugando buenos encuentros en la zaga xeneize. Actualmente, su club está en las semifinales de la Copa de la Liga y muy cerca de clasificar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores.

Carlos Zambrano es titular en la zaga boquense tras la baja de Izquierdoz. Foto: Boca Juniors

Luis Advíncula

Al igual que Zambrano, Luis Advíncula ha logrado consolidarse en la defensa de Boca. Si bien fue criticado en los últimos partidos por sus constantes faltas, el lateral es una pieza de peligro en los ataques del cuadro xeneize . El ritmo y el roce que viene alcanzando en el fútbol argentino será fundamental para el repechaje.

Luis Advíncula se desempeña de lateral derecho. Foto: AFP

Yoshimar Yotún

Tras desvincularse del Cruz Azul, Yoshimar Yotún volvió al equipo de sus amores para ayudarlo en sus objetivos institucionales y, por supuesto, para mantener ritmo y juego para la selección. Si bien no ha logrado las mejores actuaciones, su presencia en Cristal es positiva, ya que jugó siete partidos y ya anotó un gol.

Yotún volvió a vestir los colores de los rimenses. Foto: Sporting Cristal twitter

Renato Tapia

Sin lugar en el once en los últimos partidos, Renato Tapia no ha podido mantener un buen despliegue en el Celta de Vigo. Si bien ingresó en los partidos grandes ante el Real Madrid y el FC Barcelona, no pudo impregnar su juego en el equipo de Coudet. En la temporada jugó 28 encuentros, pero solo arracó en 13 .

Renato Tapia podría disputar su segundo mundial con la selección peruana. Foto: EFE

Sergio Peña

Con solo cuatro partidos jugados con el Malmö, Sergio Peña busca retomar el buen nivel que por momentos demostró en la presente temporada de la Champions League con ese equipo. Si bien jugar en Suecia es todo un reto desde lo físico y climatológico, el hecho de que Peña tenga ritmo es importante.

Sergio Peña jugó la Champions League 2021-2022. Foto: Malmö FF

André Carrillo

Tras la lesión que sufrió Carrillo ante Uruguay en la fecha 17 de las Eliminatorias Qatar 2022, el delantero nacional no ha disputado ningún partido más. Desde Arabia reportaron que se perdía el resto de la temporada , aunque el comando técnico de la selección esperan que llegue para el repechaje.

André Carrillo lleva la número 18 en la selección peruana. Foto: AFP

Christian Cueva

‘Cuevita’ fue titular en el empate 4-4 del Al Fateh ante el Al Ittihad en el regreso de la Liga Saudí. Si bien la temporada estuvo paralizada, el volante nacional se comprometió con su preparación y mantuvo las sesiones de entrenamientos. Se espera que llegue fresco y de la mejor manera para el repechaje.

El festejo. Ha logrado cinco goles y dos asistencias de gol en estas eliminatorias, jugó 17 partidos, 1.215 minutos. Foto: EFE

Gianluca Lapadula

Tras dos meses ausente por lesión y decisiones técnicas, Lapadula volvió a ser considerado en el Benevento en su lucha por el ascenso a la Serie A. El ‘Bambino’ marcó ante el SPAL en la última fecha y se juega la clasificación a la siguiente ronda de los play-off ante el Ascoli.

Gianluca Lapadula sería titular en el encuentro decisivo del Benevento. Foto: difusión

¿Cuándo jugará el repechaje la selección peruana?

La selección peruana jugará ante Australia o Emiratos Árabes Unidos en el repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022. Este duelo se disputará el lunes 13 de junio a la 1.00 p. m. (hora peruana) en la ciudad de Doha.