Paolo Guerrero y su deseo por volver a la selección peruana: “Jugaría hasta cojo”

Paolo Guerrero fue uno de los grandes responsables de la clasificación peruana a Rusia 2018, pero lamentablemente ahora está sin equipo y no juega hace más de seis meses. Si bien su situación es complicada, el ‘depredador’ no se rinde y sigue su recuperación en los Estados Unidos con un solo objetivo: volver a la selección peruana .

En una entrevista para la FIFA, el exdelantero del Internacional reveló que viene siguiendo un duro entrenamiento “de lunes a lunes” junto a su fisioterapeuta personal Rodrigo Araya. Guerrero sabe que tiene una carrera contra el tiempo si desea vestir nuevamente la camiseta bicolor y colocarse otra vez la cinta de capitán.

“¿Que si llego al 13 de junio? Yo por mi selección mato. Por Perú juegaría hasta cojo. Estoy a disposición. Eso va a depender de mí, de cómo esté. Tengo que ser sincero conmigo: lo que más quiero es estar 100% bien y poder jugar sin ningún problema . No quiero adelantar nada, no quiero apresurar nada. Estoy con mi proceso de recuperación. Pero si llego al 13 y estoy en óptimas condiciones ¿por qué no?”, señaló.

Paolo Guerrero jugó por última vez con Perú en octubre ante Chile por las Eliminatorias Qatar 2022. Foto: Líbero

Asimismo, el futbolista de 38 años indicó que la principal motivación por la cual lo sigue intentado es por su amor al deporte rey.

“Tengo fuerza para pasar por este proceso porque el fútbol es mi pasión. Es mi vida. Si yo no juego al fútbol me siento muerto. Me siento incapacitado. No sé cómo explicar lo que significa. Es mi vida y es imposible dejarlo. Pasé por muchos problemas, sobre todo por esta bendita lesión”, indicó el exdelantero de Hamburgo.

¿Cuándo jugará el repechaje la selección peruana?

La selección peruana jugará ante Australia o Emiratos Árabes Unidos en el repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022. Este duelo se disputará el lunes 13 de junio a la 1.00 p. m. (hora peruana) en la ciudad de Doha.