Carlos Zambrano revela que vivió momentos amargos en Ucrania y que le “faltaron el respeto”

Tiempos mejores. Carlos Zambrano atraviesa un gran presente en Boca Juniors y lejos quedaron aquellos años marcados por la irregularidad y su falta de actividad. A pocas semanas de disputar el repechaje al Mundial, y mientras afronta el tramo final de la Copa de la Liga Profesional Argentina, el defensor recordó su amarga estadía en Ucrania cuando vestía la camiseta del Dinamo de Kiev en el 2020.

El central de la selección peruana rememoró su paso por el conjunto ucranio y habló sobre los maltratos que soportó bajo las órdenes del entrenador Alexey Mikhailchenko; incluso hubo momentos en que “no me saludaba ni me miraba”.

“Fue algo sorprendente, llegué con un contrato muy alto y el técnico no me dirigía la palabra, al parecer él no me había pedido, no me tomaba en cuenta para nada, a pesar de que venía jugando en Suiza. Creo que hubiese sido más sincero si me decía que no quería contar conmigo, pero nunca me dio la cara ni nada”, sostuvo en diálogo con IP Noticias.

Asimismo, el ‘Kaiser’ consideró que lo presionaron para que renuncie. “Estuve seis meses ‘al pedo’ (sin hacer nada), como se dice. Imagínense que me decían que vaya a entrenar al club a tal hora y no había nadie, eso era una falta de respeto total. Ellos querían que me aburra y rompa el contrato yo mismo porque tenía un contrato alto. Si me lo hubieran dicho, yo normal lo hacía”, agregó.

Al final, la relación no dio para más y decidió partir hacia el balompié argentino; sin embargo, esto no sería tan fácil. Antes de fichar por el conjunto Xeneize, el zaguero enfatizó que su escuadra le puso trabas. “Lograron su objetivo. Antes de venir a Boca no querían firmar la carta pase. Me debían mucho dinero y tuve que renunciar a todo para firmar por Boca”, concluyó.