Rafael Nadal: “Llegará un día en el que mi cabeza me diga basta”

Rafael Nadal fue eliminado del Masters de Roma tras caer por 2-1 en los octavos de final ante Denis Shapovalov. El tenista español iba por la undécima, ya que es el tenista que más veces ganó el torneo anteriormente conocido como el Abierto de Italia. Ahora, piensa solo en recuperarse para estar en el Roland Garros.

A sus 35 años, el número 4 del mundo sabe cuáles son sus limitaciones y conoce a la perfección su físico; por eso, recalcó en la rueda de prensa pospartido que el resentimiento que tuvo en su pierna durante el tercer set se debe a una lesión crónica: el síndrome de Müller-Weiss, una enfermedad degenerativa en la cual se deforman uno de los huesos del pie .

Rafael Nadal ha ganado 10 veces el Masters de Roma de las 18 ocasiones en las que participó. Foto: AFP

“No me he lesionado, soy un jugador que vive con una lesión. No hay nada nuevo. Mi día a día es difícil. Me estoy esforzando mucho, pero por supuesto, a veces es difícil aceptar la situación. Muchos días no puedo entrenar de la manera adecuada”, expresó en conferencia el deportista mallorquín.

“Llegará un día en el que mi cabeza me diga basta. Yo juego para ser feliz, pero claro, el dolor te quita la felicidad. Mi problema es que muchos días vivo con demasiado dolor. Disfruto de lo que hago, pero me da muchos días de infelicidad ”, añadió Nadal.

Rafael Nadal cayó en octavos de final del Masters 1000 de Roma. Foto: AFP

“Lo peor es que hoy empecé a jugar mucho mejor hoy que otros días. Incluso me entrené y calenté mejor que el otro día, así que me siento triste por eso. Hay muchas cosas positivas, pero cuando esto sucede el resto de las cosas positivas desaparecen. Es hora de aceptar la situación y luchar”, sostuvo el manacorí sobre su actuación en Italia.