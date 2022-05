Oblitas sobre el caso de Byron Castillo: “Podría ser que Chile nos termine favoreciendo”

Tras el anuncio de la FIFA de conocer la postura de Perú en la demanda de Chile sobre el caso de Byron Castillo, han surgido muchas interrogantes sobre qué es lo que responderá la Federación Peruana de Fútbol y si este tema podría ayudar o perjudicar a la bicolor. Ante ello, el director deportivo del FPF, Juan Carlos Oblitas, conversó con un medio chileno y señaló que es algo que se está encargando el área legal de la selección, aunque indicó que esta situación podría ser beneficiosa para la blanquirroja.

“Podría ser que Chile termine favoreciendo a Perú. Sí, es una posibilidad”, comentó Oblitas para La Tercera. De la misma manera, ironizó con la posible nueva posición que obtendría la selección si la FIFA le da la razón a Chile: “Esperaría que Perú vaya directo al cuarto lugar”.

Por otro lado, el extécnico de Sporting Cristal comentó que, más allá del resultado, espera que la decisión se tome lo antes posible y recordó lo sucedido en las Eliminatorias Rusia 2018. “En realidad, lo esperable es que el fallo sea lo más rápido posible . No es lo ideal, deportivamente hablando, pero no puedo ser cínico. Ojo. No olvidemos que en la anterior eliminatoria pasó lo de Bolivia. Por eso lo mejor en este momento es esperar con cautela a ver el fallo final que, insisto, ojalá que sea rápido”, añade.

La Bicolor jugará contra el ganador de Australia vs. Emiratos Árabes Unidos. Foto: Selección peruana

Finalmente, Oblitas destacó que mientras no suceda nada, la selección peruana seguirá con la agenda que tienen programada de cara al repechaje mundialista.

“Nosotros ya tenemos lista la logística para viajar a fin de mes a Barcelona, jugar allí un amistoso con Nueva Zelanda y, cuatro días antes del partido del repechaje, viajar a Qatar. No podemos pensar en otra cosa. Si la FIFA falla antes, veremos , pero nosotros seguimos con nuestra planificación inicial”, sostuvo.

¿Cuándo jugará el repechaje la selección peruana?

La selección peruana jugará ante Australia o Emiratos Árabes Unidos en el repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022. Este duelo se disputará el lunes 13 de junio a la 1.00 p. m. (hora peruana) en la ciudad de Doha.