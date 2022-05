[EN VIVO] Tottenham vs. Arsenal: ¿a qué hora y en qué canal ver partido por la Premier League?

MIRA AQUÍ EN VIVO Tottenham vs. Arsenal | Ambos equipos se enfrentarán por el partido pendiente de la fecha 22 de la Premier League HOY jueves 12 de mayo. El duelo iniciará a las 1.45 p. m. (hora peruana) contará con la transmisión de ESPN y Star Plus. Además podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Tottenham vs. Arsenal: ficha del partido

Partido Tottenham vs. Arsenal ¿Cuándo juegan? Jueves 12 de mayo ¿A qué hora? 1.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Tottenham Hotspur Stadium ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Tottenham vs. Arsenal: posibles alineaciones

Tottenham: Lloris, Royal, Romero, Dier, Davies, Sessegnon, Betancur, Hojbjerg, Kulusevski, Son y Kane.

Arsenal: Aaron Ramsdale; Ben White, Rob Holding, Gabriel Magalhaes, Nuno Tavares; Mohamed Elneny, Granit Xhaka, Bukayo Saka, Martin Odegaard, Emile Smith Rowe; Edward Nketiah.

¿A qué hora juegan Tottenham vs. Arsenal EN VIVO?

La transmisión del encuentro entre Tottenham vs. Arsenal EN VIVO empezará a partir de las 1.45 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

¿En qué canal ver Tottenham vs. Arsenal EN VIVO?

En Sudamérica, el partido Tottenham vs. Arsenal por la Premier League será televisado por la señal del canal ESPN y Star Plus.

¿Dónde VER EN VIVO Tottenham vs. Arsenal vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite)

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal)

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV)

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR)

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT)

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital)

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV)

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital)

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Tottenham vs. Arsenal ONLINE GRATIS?

Para ver Tottenham vs. Arsenal por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.