[EN VIVO] Real Madrid vs. Levante: ¿cómo ver el partido por LaLiga Santander 2021-22?

Real Madrid vs. Levante se enfrentan EN VIVO este jueves 12 de mayo a las 2.30 p. m. (hora peruana) por jornada 36 de LaLiga Santander 2021-2022. Este duelo se disputará en el estadio Santiago Bernabéu y será transmitido por la señal de ESPN y Star Plus. Además, puedes seguir todas las incidencias del cotejo a través de la web de La República Deportes.

En Vivo: Minuto a minuto Real Madrid vs. Levante 13:17 Levante en camino a la Casa Blanca Así fue la salida del Levante rumbo al Santiago Bernabéu. 12:45 Formación confirmada del Real Madrid Así saldrá el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti: Courtois; Lucas Vásquez, Vallejo, Nacho, Mendy; Valverde, Camavinga, Modric; Rodrygo, Vinícius Jr. y Benzema.

El cuadro madridista viene de caer 1-0 ante el Atlético de Madrid y buscará una victoria para afianzar el ánimo del equipo. Por su parte, el conjunto visitante venció 2-1 a la Real Sociedad en la fecha anterior y se ubica en el último lugar de la tabla con 29 puntos.

Real Madrid vs. Levante: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Levante ¿Cuándo juegan? Jueves 12 de mayo ¿A qué hora juegan? 2.30 p. m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? ESPN y Star Plus ¿Dónde juegan? Estadio Santiago Bernabéu

Real Madrid vs. Levante: posibles alineaciones

Real Madrid : Lunin; Lucas Vázquez, Vallejo, Nacho, Mendy; Camavinga, Casemiro, Modric; Rodrygo, Benzema y Vinicius.

: Lunin; Lucas Vázquez, Vallejo, Nacho, Mendy; Camavinga, Casemiro, Modric; Rodrygo, Benzema y Vinicius. Levante: Dani Cárdenas; Miramón, Rober Pier, Rubén Vezo, Óscar Duarte, Son; Pepelu, Radoja, Campaña; Dani Gómez y Morales.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Levante?

Perú: 2.30 p. m.

Colombia: 2.30 p. m.

Ecuador: 2.30 p. m.

Bolivia: 3.30 p. m.

Chile: 3.30 p. m.

Paraguay: 3.30 p. m.

Venezuela: 3.30 p. m.

Argentina: 4.30 p. m.

Brasil: 4.30 p. m.

Uruguay: 4.30 p. m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Levante?

El duelo Real Madrid vs. Levante se transmitirá a través de la señal de ESPN para toda América Latina. Además, puedes ver el cotejo ONLINE a través de la plataforma de streaming de Star Plus.

¿Qué canal es ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Real Madrid vs. Levante?

Para acceder a Star Plus y ver el Real Madrid vs. Levante, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Levante?

El duelo Real Madrid vs. Levante se jugará en el estadio Santiago Bernabéu, ubicado en la ciudad de Madrid, España.

Tabla de posiciones de LaLiga Santander