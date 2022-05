[EN VIVO] Deportivo Cali vs. Fortaleza: ¿a qué hora y en qué canal ver la Copa BetPlay 2022?

MIRA AQUÍ EN VIVO Deportivo Cali vs. Fortaleza | Ambos equipos colombianos se enfrentarán por los octavos de final de la Copa Colombia 2022 HOY jueves 12 de mayo. El duelo iniciará a las 8.00 p. m. (hora peruana y colombiana) y contará con la transmisión de Win Sports. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

En el partido de ida por los octavos de final, Fortaleza dio el batacazo luego de vencer 3-1 a Deportivo Cali en su propio estadio. Más allá de la victoria de visita, es importante resaltar que Fortaleza es un equipo de la segunda división, mientras que el azucarero disputa la Liga BetPlay y Copa Libertadores. Un empate dejaría afuera al equipo de Rafael Dudamel.

Deportivo Cali vs. Fortaleza: ficha del partido

Partido Deportivo Cali vs. Fortaleza ¿Cuándo juegan? Jueves 12 de mayo ¿A qué hora? 8.00 p. m. (hora peruana y colombiana) ¿Dónde? Estadio Metropolitano de Techo ¿En qué canal? Win Sports

Deportivo Cali vs. Fortaleza: posibles alineaciones

Deportivo Cali: G. De Amores; A. Gutiérrez, G. Burdisso, M. Nazarit, C. Mafla, E. Camargo, C. Robles, J. Vásquez, T. Gutiérrez, K. Velasco, C. Lucumí

Fortaleza: Gómez; Jímenez, Franco, Rivera, Salazar; Alvarado, Navarro, Solís, Aladesanmi, Parra y Narváez.

¿A qué hora juegan Deportivo Cali vs. Fortaleza EN VIVO?

La transmisión del encuentro entre Deportivo Cali vs. Fortaleza EN VIVO empezará a partir de las 8.00 p. m. (Perú y Colombia). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

México: 8.00 p. m.

Perú: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver Deportivo Cali vs. Fortaleza EN VIVO?

La transmisión oficial del Deportivo Cali vs. Fortaleza estará a cargo de Win Sports, canal exclusivo que transmite el fútbol colombiano. Conoce qué señales sintonizar.

Satélite:

DirecTV: canal 634 (SD) - canal 1634 (HD)

Movistar: canal 497 (SD) - canal 896 (HD)

ClaroTV: canal 523 (HD).

Cable:

ClaroTV: canal 522 (SD) - canal 1522 (HD)

Tigo: canal 139 (SD) - canal 239 (HD).

IPTV:

Movistar: canal 210 (HD)

EMCALI: canal 205 (HD)

ETB: canal 388 (SD) - canal 389 (HD)

Tigo: canal 24 (SD) - canal 239 (HD)

ClaroTV: canal 1522 (HD).

¿Dónde seguir ONLINE el partido de Deportivo Cali vs. Fortaleza?

Si quieres seguir en internet el Deportivo Cali vs. Fortaleza, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de anotaciones al finalizar el encuentro.