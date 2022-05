Prensa ecuatoriana furiosa por lo que vive Byron Castillo: Ya no aguanta más

Lo ocurrido con Byron Castillo viene generando discrepancias entre los medios de comunicación. La prensa ecuatoriana respalda al futbolista del Barcelona SC y en varios momentos salió a responder ante la información que circula. Tal es el caso de Gabriela Alcivar, periodista del El Canal del Fútbol, quien cuestionó el accionar de algunos colegas y lamentó que no se tome en consideración el factor humano.

“Que cada día te vuelvan a sacar lo mismo... É l no aguanta más, piensen en la persona. Y lo sufre. ¿Para qué lo sacan de nuevo? Si en algún momento algo tiene que salir a la luz, bueno, pasará, pero en las instancias jurídicas o constitucionales. No soy experta en leyes, pero (debe ser) en otras instancias, no aquí. Están sacando a cada rato por hacer show o espectáculo; incluso hay medios que tomaron postura”, inició ante los demás panelistas.

Como se recuerda, la denuncia de la ANFP de Chile ante la FIFA despertó expectativa en todo el continente. Los directivos de La Roja denunciaron que el jugador habría falsificado documentos relacionados con su nacionalidad. Para Alcivar, esto también afecta la imagen del balompié norteño.

“¿Hasta cuándo? No se están dando cuenta de la persona. No se dan cuenta que afectan a su propio fútbol. La imagen del Ecuador queda mal afuera, queda mal nuestro fútbol. Por más que sean falacias, allá los chilenos piensan, ‘los ecuatorianos alinean a todos los que no son de aquí'”, finalizó.

Si bien la FIFA decidió abrir un procedimiento disciplinario contra el volante, se espera que la resolución final se haga pública antes del repechaje y se defina el futuro de Chile y Ecuador.